Путин до сих пор не готов сесть за стол переговоров и отклонил мирные предложения Зеленского, — Госдеп США

Российский диктатор Путин демонстрирует полное нежелание идти на дипломатический контакт и отклонил последние мирные предложения президента Украины Владимира Зеленского, которые ранее поддержал Вашингтон.

Об этом заявил заместитель государственного секретаря США по вопросам внешней помощи, гуманитарных вопросов и свободы вероисповедания Джереми Левин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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Блокирование мирного процесса со стороны Кремля

Он заявил, что Соединенные Штаты взяли на себя роль посредника между Украиной и Россией, поскольку больше никто не способен эффективно выполнять эту функцию. Лучшим результатом для Украины должен стать прочный и справедливый мир.

"Мы видели, что Путин до сих пор не желает садиться за стол переговоров. Вы упомянули некоторые недавние предложения Зеленского, которые мы приветствуем, но Путин их отклонил", — подчеркнул американский дипломат.

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Ловушка для Трампа и стратегия Белого дома

По оценке Левина, упрямство Путина напрямую влияет на внутриполитические планы американской администрации и затрудняет реализацию быстрых мирных планов.

"И поэтому президент Трамп поставил себя в сложное положение, поскольку он заботится о достижении подлинного мира для народа Украины, для региона и для Европы в целом", — добавил он.

Он заверил, что США будут помогать Украине в посредничестве на переговорах с Россией и делают все возможное, чтобы поставить ее в как можно более сильную позицию.

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