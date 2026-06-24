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Путин до сих пор не готов сесть за стол переговоров и отклонил мирные предложения Зеленского, — Госдеп США

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Российский диктатор Путин демонстрирует полное нежелание идти на дипломатический контакт и отклонил последние мирные предложения президента Украины Владимира Зеленского, которые ранее поддержал Вашингтон.

Об этом заявил заместитель государственного секретаря США по вопросам внешней помощи, гуманитарных вопросов и свободы вероисповедания Джереми Левин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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Блокирование мирного процесса со стороны Кремля

Он заявил, что Соединенные Штаты взяли на себя роль посредника между Украиной и Россией, поскольку больше никто не способен эффективно выполнять эту функцию. Лучшим результатом для Украины должен стать прочный и справедливый мир.

"Мы видели, что Путин до сих пор не желает садиться за стол переговоров. Вы упомянули некоторые недавние предложения Зеленского, которые мы приветствуем, но Путин их отклонил", — подчеркнул американский дипломат.

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Ловушка для Трампа и стратегия Белого дома

По оценке Левина, упрямство Путина напрямую влияет на внутриполитические планы американской администрации и затрудняет реализацию быстрых мирных планов.

"И поэтому президент Трамп поставил себя в сложное положение, поскольку он заботится о достижении подлинного мира для народа Украины, для региона и для Европы в целом", — добавил он.

Он заверил, что США будут помогать Украине в посредничестве на переговорах с Россией и делают все возможное, чтобы поставить ее в как можно более сильную позицию.

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  • Напомним, ранее Джереми Левин также заявил, что благодаря успешным дальнобойным ударам по территории РФ и активному давлению Сил обороны Украина на данный момент выигрывает войну, перехватив стратегическую инициативу на поле боя.

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Госдепартамент США (1835) путин владимир (32636) Трамп Дональд (8272) война в Украине (8534)
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Топ комментарии
+3
от жеж телепні. та ху йло таке ж саме як і Гітлер. чи навіть ще гірше.. хіба хтось з Гітлером колись вів переговори? так само слід поступити і з ху йлом. ніяких переговорів. ху йло повинне повторити долю Гітлера. не більше і не менше..
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24.06.2026 23:38 Ответить
+2
А як же пук Анкоріджу?
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24.06.2026 23:38 Ответить
+2
Розвіддані вказують, що путін боїться не стільки народних протестів, скільки змови еліт або використання дронів для замаху всередині РФ.
У зоні потенційного ризику аналітики називають незадоволені групи серед «силовиків» та військових, які мають приховані конфлікти через арешти генералів та невдачі на фронті.
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24.06.2026 23:44 Ответить

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