Путін досі не готовий сісти за стіл переговорів і відхилив мирні пропозиції Зеленського, - Держдеп США
Російський диктатор Путін демонструє абсолютне небажання йти на дипломатичний контакт й відхилив останні мирні запити президента України Володимира Зеленського, які раніше підтримав Вашингтон.
Про це заявив заступник державного секретаря США з питань зовнішньої допомоги, гуманітарних питань та свободи віросповідання Джеремі Левін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Блокування мирного процесу з боку Кремля
Він заявив, що Сполучені Штати взяли на себе роль посередника між Україною та Росією, оскільки більше ніхто не здатен ефективно виконувати цю функцію. Найкращим результатом для України має стати тривалий і справедливий мир.
"Ми бачили, Путін досі не бажає сідати за стіл переговорів. Ви згадали деякі нещодавні запити Зеленського, які ми вітаємо, але Путін їх відхилив", - наголосив американський дипломат.
Пастка для Трампа та стратегія Білого дому
За оцінкою Левіна, упертість Путіна безпосередньо впливає на внутрішньополітичні плани американської адміністрації та ускладнює реалізацію швидких мирних планів.
"І тому Президент Трамп поставив себе в складну позицію, бо він піклується про досягнення справжнього миру для народу України та для регіону й для Європи в цілому", - додав він.
Він запевнив, що США допомагатимуть Україні в посередництві в переговорах із Росією та роблять усе можливе, щоб поставити її в якомога сильнішу позицію.
- Нагадаємо, раніше Джеремі Левін також заявив, що завдяки успішним далекобійним ударам по території РФ та активному тиску Сил оборони, Україна на цей момент виграє війну, перехопивши стратегічну ініціативу на полі бою.
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