Держдеп США закликав американців не їхати в Україну
Державний департамент США оновив рекомендації щодо поїздок до України та закликав громадян Сполучених Штатів утриматися від відвідування країни через повномасштабну війну та постійні російські атаки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із з посиланням на пресслужбу Держдепу США.
При цьому рівень небезпеки для України не змінився. США зберегли для країни найвищий, четвертий рівень - "Не подорожуйте". Американцям рекомендують не їхати в Україну з будь-якої причини.
Держдеп оновив інформацію про ризики через війну
У Держдепартаменті зазначили, що оновили інформацію про ризики, пов’язані зі збройним конфліктом, а також загальний опис безпекової ситуації.
Основними причинами для збереження найвищого рівня небезпеки залишаються війна та російські ракетні й дронові удари по території України.
Водночас посольство США в Києві продовжує працювати.
Росія регулярно завдає ударів по українських містах, зокрема обласних центрах. Внаслідок атак пошкоджується цивільна інфраструктура та є загиблі й поранені.
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