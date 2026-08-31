Велика Британія, Італія, Нідерланди та Німеччина закликали громадян не їхати в Україну через загрозу ударів РФ і складну зиму

Міністерства закордонних справ Великої Британії, Італії, Нідерландів та Німеччини оновили рекомендації для своїх громадян щодо поїздок в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

МЗС чотирьох країн попереджають про високий ризик російських ракетних ударів, а також можливі перебої з електро-, тепло- та водопостачанням узимку.

Британія попереджає про відключення світла, води та тепла

В оновлених рекомендаціях МЗС Великої Британії рекомендується утриматися від поїздок на більшу частину території України.

Виняток становлять Закарпатська, Івано-Франківська, Тернопільська, Львівська та Чернівецька області.

Британське відомство окремо звертає увагу на ризики для енергетичної інфраструктури в зимовий період. Через російські удари можливі як аварійні, так і планові відключення електроенергії без попередження.

"Російські удари по енергосистемі можуть спричинити позапланові відключення світла або аварійні відключення без попередження. У деяких регіонах можливі планові обмеження електропостачання. Це також вплине на роботу центрального опалення та водопостачання", - зазначили у британському МЗС.

Італія попередила про ризик нових ракетних атак

МЗС Італії повідомило про зростання небезпеки нових ракетних ударів Росії по всій території України.

"Будь-які поїздки до України з будь-якої причини категорично не рекомендуються", - зазначили в МЗС.

Нідерланди закликали не їхати в Україну

МЗС Нідерландів позначило всю територію України як зону найвищого рівня ризику.

"Ні за яких обставин не їдьте туди. Це надто небезпечно. Посольство Нідерландів не зможе надати вам допомогу, якщо виникнуть проблеми. Якщо ви вже перебуваєте в Україні, покиньте країну, коли це буде безпечно", - йдеться у рекомендаціях.

Німеччина також радить утриматися від поїздок

Німеччина оновила свої рекомендації ще напередодні Дня Незалежності України, попередивши про ризик посилення повітряних атак.

Наразі ці рекомендації залишаються чинними: громадянам Німеччини радять утриматися від поїздок до України.

У німецькому МЗС зазначають, що постраждати можуть усі регіони України, а з огляду на безпекову ситуацію не можна виключати посилення атак як по інфраструктурі, так і по цивільних об'єктах.

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