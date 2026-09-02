Путін про можливість ударів РФ по Великій Британії: "Це секрет, військова таємниця"

Російський диктатор Путін заявив, що будь-які військові об’єкти на території України, зокрема британські, якщо вони там є, є законною ціллю для ЗС РФ.

Про це він сказав під час спілкування із російськими пропагандистами, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Я можу ще раз підтвердити: будь-які військові об’єкти в Україні - наша законна ціль. Британські, які завгодно", - сказав він.

Водночас диктатор висловив сумнів у тому, що на території України є британські військові об’єкти.

"В Україні є британські військові об’єкти?" - сказав він. На уточнення журналіста, що питання гіпотетичне, Путін відповів: "Якщо будуть, то точно стануть ціллю".

На запитання, чи можуть стати військовими цілями "об’єкти військової промисловості Великої Британії, які розташовані на території Британії", Путін відповів: "Це секрет, військова таємниця".

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Раніше ЗМІ повідомили, що Україна використовує британські дрони для ударів углиб РФ.

Згодом Москва пригрозила Великій Британії "наслідками" через повідомлення про поставку Лондоном дронів Києву для ударів по території РФ. На це очільник британського уряду Енді Бернем заявив, що Британія буде підтримувати Україну, як вона це робила дотепер, і це не зміниться.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз посилюватиме тиск на так званий тіньовий флот Росії, залучаючи військово-морські місії.

Крім того, ЄС дозволить країнам-членам блоку продавати російську нафту, вилучену із суден, які пробували обійти санкції ЄС.

Своєю чергою російський диктатор Володимир Путін назвав "розбоєм та піратством захоплення російських суден" країнами Євросоюзу і пригрозив дзеркальною відповіддю.

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