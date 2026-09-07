Истребители НАТО трижды поднимались в воздух над странами Балтии за прошедшую неделю из-за самолетов РФ
Российские самолеты вновь стали причиной подъема истребителей НАТО, патрулирующих воздушное пространство над странами Балтии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в данных Министерства обороны Литвы.
НАТО несколько раз поднимало истребители
Инциденты с участием российских самолетов произошли с 31 августа по 6 сентября.
31 августа истребители НАТО совершили вылет для идентификации российского разведывательного самолета Ил-20. Он летел в международном воздушном пространстве из материковой части России в Калининградскую область.
По данным литовского Минобороны, российский самолет летел без включенного транспондера и без плана полета. При этом экипаж поддерживал радиосвязь с Региональным центром управления полетами.
1 сентября истребители НАТО поднялись в воздух для идентификации и перехвата объекта, проникшего на территорию Эстонии со стороны России. После этого самолеты патрулировали вдоль эстонско-российской границы.
Еще один Ил-20 из России
5 сентября в воздух поднялись 12 истребителей воздушного патрулирования НАТО. Они совершили полет для идентификации российского самолета Ил-20, который направлялся из России в Калининградскую область.
Как и 31 августа, самолет летел без включенного транспондера и без плана полета. При этом он поддерживал радиосвязь с Региональным центром управления полетами.
Потенциальные риски
Ранее военная разведка Литвы заявила, что располагает информацией, свидетельствующей о том, что Россия рассматривает возможность использования дронов украинского производства для нанесения ударов по критической инфраструктуре в Балтийском регионе.
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что информация от спецслужб указывает на возможную подготовку Россией провокаций в Польше или странах Балтии с целью проверки единства НАТО.
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