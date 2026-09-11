Євросоюз схвалив €6,1 млрд для України на дрони та ракети PAC-3 для Patriot

Європейська комісія у п’ятницю, 11 вересня, схвалила виділення Україні 6,1 млрд євро на закупівлю безпілотників та ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем ППО Patriot у межах кредиту на підтримку України загальним обсягом 90 млрд євро.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс.

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"Сьогодні Комісія офіційно схвалила виділення 6,1 млрд на дрони та ракети для протиповітряної оборони України в межах позики на підтримку України", – заявив Кубілюс.

Він повідомив, що "це рішення офіційно дозволяє Україні закуповувати ракети PAC-3 для систем Patriot".

ЄС зробив винятки для українських та американських виробників

"Фінансований у межах позик на підтримку України пакет включає п'ять відступів від стандартних умов прийнятності. Три для безпілотників та компонентів українського виробництва, що перевищують порогові значення вартості, і два для обладнання американського виробництва, зокрема ракет PAC-3", – розповів єврокомісар.

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Кубілюс наголосив, що наразі всі 28,3 млрд євро, передбачені на цей рік для фінансування оборони України в межах позики на підтримку України, вже узгоджені.

Єврокомісія готує новий транш на €4,3 млрд

Водночас Єврокомісія опрацьовує запити на чергову виплату Україні 4,3 млрд євро.

Цей транш стане наступним після вже виплачених Україні 8,3 млрд євро.

Загальний обсяг кредиту ЄС на підтримку України становить 90 млрд євро.

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