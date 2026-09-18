ЄС не може закупити ракети до Patriot для України, бо Київ не передав підписані контракти

Україна досі не подала в Єврокомісію підписані контракти на закупівлю ракет-перехоплювачів для Patriot. Через це ЄС не може здійснити відповідні виплати з коштів кредиту на загальну суму 90 млрд євро.

Про це повідомив речник Єврокомісії Балаж Уйварі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

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ЄК очікує контракти

Україна ще не передала на розгляд Єврокомісії контракти на перехоплювачі для Patriot, які профінансують через механізм Ukraine Support Loan на загальну суму в 90 млрд євро.

"Patriot були схвалені лише минулого тижня, тож те, що нам потрібно зробити, — це отримати контракти. Ми їх не маємо, наскільки мені відомо", — сказав він.

За словами речника, щойно Брюссель отримає контракти, він зможе їх вивчити і здійснити виплати за це обладнання з оборонної частини кредиту, яка цього року має досягти 28,3 млрд євро.

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"Але, напевно, це станеться трохи пізніше, оскільки ми щойно затвердили пов'язані з Patriot графіки продукції", — уточнив Уйварі.

Наразі ж ЄС здійснює виплати за більш ранніми графіками постачань, які стосуються переважно дронів, ракет та винищувачів, додав речник.

Звернення Зеленського

Нагадаємо, влітку 2026 року президент України Володимир Зеленський розкритикував затягування з реалізацією домовленостей про придбання систем ППО Patriot та визначив тиждень для посадовців на підготовчі кроки для їх реалізації, інакше — "серйозні кадрові висновки".

"Завдання абсолютно чітке – пришвидшитись із цим контрактом по "Петріотам", і це персональна відповідальність залучених посадовців. Кошти з європейського пакету підтримки для України обсягом 90 мільярдів євро та інші наші фінансові ресурси повинні працювати максимально оперативно для виконання саме тих завдань, які забезпечують українцям захист життя. Поставив фінальний строк - тиждень на всі підготовчі кроки. Розраховую на доповідь в пʼятницю: або ясність щодо реалізації нашої домовленості по "петріотах", або серйозні кадрові висновки", — заявляв глава держави.

Тоді на нараді були присутні представники Міністерства оборони (на той час очолював Михайло Федоров) та МЗС, РНБО, дипломатичної команди Офісу президента.

Після цього Федоров звернувся з листами до майже 40 країн-партнерів із проханням невідкладно передати Україні ракети до систем ППО Patriot із наявних запасів уже цього місяця. Він пропонував союзникам обміняти ракети з наявних запасів на майбутні поставки, законтрактовані для України.

У квітні Зеленський наголошував на загрозі зменшення поставок зброї до України, якщо далі триватиме війна на Близькому Сході.

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Що передувало

Країни-члени Євросоюзу отримали запит України на використання кількох мільярдів євро з кредиту на загальну суму 90 млрд євро для закупівлі ракет PAC-3 для систем ППО Patriot.

Раніше Європейська комісія отримала від України перелік озброєння, на яке планується витратити основну частину з 6 мільярдів євро, що залишилися в оборонній частині позики — більшість позицій стосується обладнання, виробленого в Україні та ЄС, переважно безпілотників.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна домовилася зі США про щомісячне постачання ракет-перехоплювачів для Patriot. Водночас він заявляв про їхній дефіцит: за його словами, для проходження зими Україні необхідно отримувати щонайменше близько 5% американського виробництва таких ракет.

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