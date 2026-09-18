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Лицензии на ракеты Patriot для Украины не решат проблему этой зимой, - Уитакер

Посол США при НАТО Мэтью Витакер

Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Соединенные Штаты и Украина в настоящее время прорабатывают детали, касающиеся экспортных лицензий на ракеты для систем Patriot.

Об этом он сказалв интервью "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

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Лицензии и сроки 

"Мы сейчас прорабатываем все сложные детали, касающиеся экспортных лицензий, компаний, владеющих правами интеллектуальной собственности, и того, как именно все это могло бы выглядеть на практике. Но это все равно не решит проблему этой зимой. Это решит ее в долгосрочной перспективе", - сказал дипломат.

Уитакер считает, что через несколько лет положение значительно улучшится. Сейчас же спрос на перехватчики баллистических ракет, по его словам, превышает предложение.

"Эти ракеты очень специализированные, их производство требует времени - головки самонаведения и все остальные компоненты. Но противоракетная оборона важна. Она важна для каждого союзника, и, думаю, конкуренция, которую все это стимулирует, - это хорошо", - сказал представитель США при НАТО.

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Собственная ПВО Украины

Также Уитакер выразил оптимизм в отношении планов Украины создать собственную противовоздушную и противоракетную оборону.

"Украинцы также очень активно работают - в дополнение ко всему, что мы делаем в отношении Patriot, - над созданием собственных возможностей, собственных перехватчиков. И, исходя из того, что я увидел шесть недель назад (22 июля 2026 года - ред.), когда был в Украине, думаю, там есть определенные возможности", - заявил дипломат.

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Автор: 

НАТО (11090) США (30493) Patriot (597) Уитакер Мэтью (74)
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Топ комментарии
+5
Ракет для ППО нема і не буде, грошей фінансувати війну нема діра 27 млрд.$ і бажаючих її закрити нема, зброї яка б давала нам перевагу нема, чим прикрити передок від кабів нема, людей бажаючих воювати нема... зараз вибір або контрольований поганий мир Трампа, або невдовзі крах і хаотична капітуляція... Зеля вибір зробив...
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18.09.2026 19:18 Ответить
+3
виживимо!
не виживимо!

виживимо!
не виживимо!

я вас запевняю!
цю сраку, зелені покидьки будуть жувати до весни!!!!
фішечка осіннього зимнього сезону серіалу про голобородька.....
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18.09.2026 19:14 Ответить
+1
Знайшли причину, теж кацапи навчили.
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18.09.2026 19:13 Ответить

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