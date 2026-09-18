Ліцензії на ракети Patriot для України не вирішать проблему цієї зими, - Вітакер

Постійний представник США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Сполучені Штати й Україна наразі опрацьовують деталі щодо експортних ліцензій на ракети до систем Patriot.

Про це він сказав в інтерв’ю "Радіо Свобода", повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ліцензії та терміни

"Ми зараз опрацьовуємо всі складні деталі щодо експортних ліцензій, компаній, які володіють правами інтелектуальної власності, і того, як саме все це могло б виглядати на практиці. Але це все одно не вирішить проблему цієї зими. Це вирішить її в довгостроковій перспективі", - сказав дипломат.

Вітакер вважає, що за кілька років становище значно покращиться. Нині ж попит на перехоплювачі балістики, за його словами, перевищує пропозицію.

"Ці ракети дуже спеціалізовані, їхнє виробництво потребує часу – головки самонаведення та всі інші компоненти. Але протиракетна оборона важлива. Вона важлива для кожного союзника, і, гадаю, конкуренція, яку все це стимулює – це добре", - сказав представник США при НАТО.

Читайте також: США ведуть переговори з Україною щодо ліцензій на виробництво ракет для Patriot, - Рубіо

Власна ППО України

Також Вітакер висловив оптимізм щодо планів України створити власну протиповітряну й протиракетну оборону.

"Українці також дуже активно працюють – на додачу до всього, що ми робимо щодо Patriot – над створенням власних спроможностей, власних перехоплювачів. І, виходячи з того, що я побачив шість тижнів тому (22 липня 2026 року – ред.), коли був в Україні, гадаю, там є певні можливості", - заявив дипломат.

Читайте також: США готові схвалити передачу Україні 10 ракет для Patriot із Німеччини, - Держдеп