Бернем зустрінеться з Трампом у Нью-Йорку: у центрі переговорів - Patriot для України

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем наступного тижня зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Про це повідомляє Bloomberg.

Бернем проситиме Трампа передати Україні ракети для Patriot

Пріоритетним завданням Бернема є переконати Трампа вивільнити запаси ракет для систем протиповітряної оборони "Patriot", аби передати їх Україні до настання зими.

За словами поінформованих джерел, він також обговорить, як Європа може допомогти зменшити рівень нестабільності на Близькому Сході.

Також читайте: ЄС не може закупити ракети до Patriot для України, бо Київ не передав підписані контракти

Бернем також має обговорити економічні проблеми Великої Британії

Як зазначає видання, британські урядовці звинувачують Трампа у скрутному економічному становищі британського уряду.

У приватних розмовах помічники Бернема висловлюють занепокоєння, що дії президента можуть призвести до зростання взимку рахунків за енергоносії, інфляції та відсоткових ставок. Це поставить під загрозу виконання головної обіцянки нового прем’єра – знизити вартість життя.

Також читайте: Ліцензії на ракети Patriot для України не вирішать проблему цієї зими, - Вітакер

"Через ці несприятливі зовнішні чинники команда Бернем дедалі більше переймається тим, що перший бюджет міністра фінансів Джона Гілі, який буде представлено 28 жовтня, виявиться похмурішим, ніж очікувалося раніше", – пише Bloomberg.

У середу прем’єр-міністр визнав наявність проблем і пообіцяв ухвалити "складні рішення, щоб гарантувати, що економіка й надалі рухатиметься в правильному напрямку".

Читайте: Україна отримала трішки ракет до Patriot. Треба більше, - Зеленський