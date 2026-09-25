Трамп призвал Зеленского поехать в Москву на мирные переговоры с Путиным, - Bloomberg

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября предложил ему провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве. Тот отклонил это предложение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет агентство Bloomberg.

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Реакция Зеленского

Как отмечает Bloomberg, Зеленский отклонил предложение Трампа. По словам людей, знакомых с позицией президента, то, что Трамп поднял этот вопрос, огорчило украинского лидера.

На вопрос российских журналистов в кулуарах Генассамблеи ООН о том, когда он посетит Москву, Зеленский ответил кратко и резко — "на ракете", добавив нецензурное выражение.

Bloomberg также сообщает, что, по словам европейских чиновников, Трамп и его команда положительно восприняли их усилия по лоббированию поддержки Украины в преддверии зимы. Они также отметили, что встреча Зеленского с Трампом в целом прошла в позитивном ключе.

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Что этому предшествовало?

22 сентября в Нью-Йорке на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Лидеры стран обсудили вопрос производства Patriot в Украине. Трамп заявил, что они совместно с Зеленским работают над завершением российско-украинской войны до наступления зимы.

Отдельно американский президент отметил, что украинские атаки по НПЗ нанесли россиянам "серьезный удар", но в то же время повлияли на мировые цены на дизельное топливо.

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Трампом заявил, что украинская сторона готова к любому формату энергетического перемирия с РФ. Американская сторона должна передать это предложение россиянам.

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