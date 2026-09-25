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Новости Отношения РФ и Китая Разговор Трампа и Си Цзиньпина
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Зеленский просил Трампа обсудить с Си Цзиньпином влияние Китая на Путина в вопросе прекращения войны

Встреча Трампа и Си Цзиньпина: о чем просил Зеленский?

Владимир Зеленский заявил, что просил Дональда Трампа во время встречи с Си Цзиньпином поднять вопрос о войне в Украине и добиться от китайского лидера оказания влияния на диктатора Путина.

Об этом он сказал во время общения с СМИ, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Встреча Трампа и Си состоялась. Перед этим у меня была встреча с президентом США, я поднимал этот вопрос (будет ли обсуждаться вопрос об Украине на встрече лидеров США и Китая. — Ред.) и просил лично президента Трампа поднять этот вопрос. Сделать все, чтобы лидер Китая оказал влияние на Путина в отношении завершения войны", — рассказал Зеленский.

По словам президента, пока он не получил обратной связи по этому поводу от команды США.

"Рассчитываю, что получу результат этой части их беседы", — добавил глава государства.

Читайте: Китай передает России дроны-ждуны, которые подлетают к окнам и ждут людей, - Зеленский

Что этому предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин во время встречи в Белом доме обсудили ряд глобальных и региональных вопросов, в частности ситуацию в Украине, на Ближнем Востоке и Корейском полуострове.

Читайте: США предложили провести трехстороннюю встречу с Украиной и РФ в ОАЭ, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (25990) Китай (3443) путин владимир (21951) россия (89720) США (30559) Трамп Дональд (8283)
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Топ комментарии
+5
Господи , який же жалюгідний стрілочник, переводить стрілки на інших а я типо в стороні постою до не причому, ти іуда ще за здачу півдня повинен відповісти! І як ти жерло в три горла в буковелі ігноруючи американську розвідку, я думаю вони тобі тим же відплачують, а страждає Україна, геть у відставку імпотент.
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25.09.2026 13:02 Ответить
+4
Воно просто сситься їх, типо трампон вирішуй за мене з Китаєм я тут постою поряд, белькоче про те що щось партнери повинні, партнери тобі перед повномасштабним вторгенням змусили не реагувати чи що?
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25.09.2026 13:04 Ответить
+3
А хто з ним говорити буде, там даже трубку не піднімуть, а то й узагалі номер від нього заблокували
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25.09.2026 13:06 Ответить

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