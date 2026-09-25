Зеленский просил Трампа обсудить с Си Цзиньпином влияние Китая на Путина в вопросе прекращения войны
Владимир Зеленский заявил, что просил Дональда Трампа во время встречи с Си Цзиньпином поднять вопрос о войне в Украине и добиться от китайского лидера оказания влияния на диктатора Путина.
Об этом он сказал во время общения с СМИ, передает Цензор.НЕТ.
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"Встреча Трампа и Си состоялась. Перед этим у меня была встреча с президентом США, я поднимал этот вопрос (будет ли обсуждаться вопрос об Украине на встрече лидеров США и Китая. — Ред.) и просил лично президента Трампа поднять этот вопрос. Сделать все, чтобы лидер Китая оказал влияние на Путина в отношении завершения войны", — рассказал Зеленский.
По словам президента, пока он не получил обратной связи по этому поводу от команды США.
"Рассчитываю, что получу результат этой части их беседы", — добавил глава государства.
Что этому предшествовало?
- Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин во время встречи в Белом доме обсудили ряд глобальных и региональных вопросов, в частности ситуацию в Украине, на Ближнем Востоке и Корейском полуострове.
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