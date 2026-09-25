США предложили провести трехстороннюю встречу с Украиной и РФ в ОАЭ, - Зеленский
Соединенные Штаты предложили Объединенные Арабские Эмираты в качестве места проведения трехсторонней встречи с Украиной и Россией.
Об этом в комментарии журналистам рассказал президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
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"Что касается трехсторонней встречи, американская сторона предложила подготовить ее и встретиться в трехстороннем формате на техническом уровне", — отметил Зеленский.
Президент добавил, что Украина ждет от США предложения относительно даты.
Что касается места проведения встречи, то США предложили Объединенные Арабские Эмираты.
Что этому предшествовало?
- 24 сентября издание ZN.UA со ссылкой на источник в дипломатических кругах сообщило, что сегодня в США может состояться трехсторонняя встреча.
- Отмечалось, что Украину будут представлять глава Офиса президента Кирилл Буданов и глава Службы внешней разведки Рустем Умеров, США — посланцы американского лидера Джаред Кушнер и Стив Уиткофф, а Россию — спецпосланник российского диктатора Кирилл Дмитриев, который вылетел в Штаты.
- Главным пунктом обсуждения, как писало издание, станет энергетическое перемирие — как стороны его трактуют и способы контроля за его соблюдением. По информации источника, российская сторона будет настаивать на том, чтобы в рамках энергетического перемирия рассматривались также вопросы свободного судоходства и теневого флота, экспортирующего российскую нефть.
- Позже в Офисе президента не подтвердили информацию СМИ о трехсторонней встрече Украины, РФ и США по поводу энергетического перемирия.
Напомним, последняя встреча в трехстороннем формате с участием переговорных команд Украины, США и России по вопросу прекращения войны состоялась в феврале 2026 года.
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