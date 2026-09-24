США предложили три шага для деэскалации: энергетическое перемирие, зерновой коридор и трехстороннюю встречу, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Белый дом настаивает на трех шагах по деэскалации в переговорах между Украиной и РФ.
Об этом глава государства сообщил Axios, сообщает Цензор.НЕТ.
О чем идет речь?
Так, США предлагают следующие шаги:
- прекращение ударов по энергетической инфраструктуре;
- возобновление работы зернового коридора в Черном море;
- трехсторонняя встреча США-Россия-Украина, возможно, в Абу-Даби.
Зеленский рассказал Axios, что предложение о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре поступило от США, и Украина готова на него согласиться:
На столе сейчас лежит предложение: прекращение огня в отношении энергетики. Мы готовы.
По словам президента, он сказал Трампу, что хотел бы провести трехстороннюю встречу и сделать прекращение ударов по энергетической инфраструктуре одним из ее первых конкретных результатов.
США предложили сначала провести встречу технических команд, а не встречу на уровне лидеров. По словам Зеленского, в качестве возможного места проведения рассматривали Абу-Даби.
"Мы открыты - любая страна, любой формат", - сказал Зеленский.
Он также отметил, что уже само собрание представителей трех сторон за одним столом стало бы важным шагом к деэскалации.
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