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Новости Ракеты к Patriot для Украины
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Сегодня ПВО сбила 60% российских ракет. В этом году были моменты, когда сбивали 0%, - Зеленский

Зеленский прокомментировал ночную атаку РФ с применением баллистических ракет: сбито 60%

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в ходе трех волн баллистических атак на Киев украинская ПВО уничтожила 60 % ракет. 

Об этом глава государства рассказал журналистам, передает Цензор.НЕТ.

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"Массово, кто мог бы помочь — США. Безусловно, я прошу президента Трампа пойти на встречу, несмотря на большой дефицит, несмотря на то, что у всех полупустые склады из-за войны на Ближнем Востоке. Мы работаем со всеми — с Европой, США и не только", — подчеркнул президент.

Зеленский рассказал, что сегодня было три волны баллистических атак. 

"Я разговаривал с Кривоножко, потом с Драпатым, потом снова с Кривоножко. У нас было три волны баллистических атак. Сегодня в Киеве 60% баллистических ракет было сбито. Это важно.

Хотелось бы, чтобы их было больше. Сегодня так и было. Не 10% и не 0%, а в этом году у нас были моменты, когда было 0%. И не потому, что у кого-то не хватает опыта, у кого-то не хватает ракет", — подытожил он.

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Что этому предшествовало?

  • В ночь на 24 сентября российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине.
  • В Одессеповреждены медицинские и образовательные учреждения, а также жилые дома.
  • В Киеве в результате атаки погибли люди, есть пострадавшие.
  • По данным Воздушных сил, удалось сбить, в частности, 4 "Цирконы" и 3 "Искандеры".

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Автор: 

Зеленский Владимир (25980) ПВО (4088)
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Топ комментарии
+18
Шо воно несе?Клоун новогодний.
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24.09.2026 08:43 Ответить
+18
Дякуємо ППО, а ти тут до чого?
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24.09.2026 08:55 Ответить
+16
Кто объяснит этому придурку ,что никаким ПВО врага не победить! Нам нужна баллистика и это самое главное на этот момент.
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24.09.2026 08:55 Ответить

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