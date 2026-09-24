Сегодня ПВО сбила 60% российских ракет. В этом году были моменты, когда сбивали 0%, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в ходе трех волн баллистических атак на Киев украинская ПВО уничтожила 60 % ракет.

Об этом глава государства рассказал журналистам, передает Цензор.НЕТ.

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"Массово, кто мог бы помочь — США. Безусловно, я прошу президента Трампа пойти на встречу, несмотря на большой дефицит, несмотря на то, что у всех полупустые склады из-за войны на Ближнем Востоке. Мы работаем со всеми — с Европой, США и не только", — подчеркнул президент.

Зеленский рассказал, что сегодня было три волны баллистических атак.

"Я разговаривал с Кривоножко, потом с Драпатым, потом снова с Кривоножко. У нас было три волны баллистических атак. Сегодня в Киеве 60% баллистических ракет было сбито. Это важно.

Хотелось бы, чтобы их было больше. Сегодня так и было. Не 10% и не 0%, а в этом году у нас были моменты, когда было 0%. И не потому, что у кого-то не хватает опыта, у кого-то не хватает ракет", — подытожил он.

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Что этому предшествовало?

В ночь на 24 сентября российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине.

В Одессеповреждены медицинские и образовательные учреждения, а также жилые дома.

В Киеве в результате атаки погибли люди, есть пострадавшие.

По данным Воздушных сил, удалось сбить, в частности, 4 "Цирконы" и 3 "Искандеры".

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