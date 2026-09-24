Сьогодні ППО збила 60% російських ракет. Цьогоріч були моменти, коли збивали 0%, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час трьох хвиль балістичних атак на Київ українська ППО знищила 60% ракет.

Про це глава держави розповів журналістам, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Масово, хто міг би допомогти - США. Безумовно, я прошу президента Трампа піти на зустріч, попри великий дефіцит, попри те, що у всіх напівпорожні стоки через війну на Близькому Сході. Ми працюємо з усіма - з Європою, США і не тільки", - наголосив президент.

Зеленський розповів, що сьогодні були три хвилі балістичної атаки.

"Я розмовляв з Кривоножко, потім з Драпатим, потім знову з Кривоножко. У нас були три хвилі балістичних атак. Сьогодні в Києві 60% балістичних ракет було збито. Це важливо.

Хотілося б, щоб було більше. Сьогодні було так. Не 10% і не 0%, а в цьому році у нас були моменти, коли було 0%. І не тому що у когось не вистачає досвіду, у когось не вистачає ракет", - підсумував він.

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Що передувало?

В ніч на 24 вересня російські окупанти завдали масованого удару по Україні.

В Одесі пошкоджені медичний та освітній заклади, а також житлові будинки.

У Києві внаслідок атаки загинули люди, є постраждалі.

За даними Повітряних сил, вдалося знешкодити , зокрема, 4 "Циркони" та 3 "Іскандери".

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