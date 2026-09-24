4 "Циркони" та 3 "Іскандери" знешкодила ППО під час масованої атаки РФ, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 24 вересня російські окупанти здійснили масовану атаку по Україні.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

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Чим атакував ворог?

Росіяни атакували протикорабельними ракетами "Циркон" із Курської, Ростовської, Орловської обл. РФ, балістичними ракетами Іскандер-М/С-400/KN-23 із Курської та Брянської обл. РФ, 282 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, баражуючими боєприпасами "Бандероль"/"Дань-Т", дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Міллерово, Шаталово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ., ТОТ Донецьк, Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим та акваторії Азовського моря.

Основними напрямками удару були Одещина та Київщина.

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Як відпрацювала ППО?

Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 227 цілей:

4 протикорабельні ракети "Циркон";

3 балістичні ракети Іскандер- М/С-400/KN-23;

1 "Бандероль"/"Дань-Т";

219 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.

Наразі атака РФ триває, у повтіряному просторі фіксують десятки ворожих БпЛА.

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