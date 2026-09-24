4 "Циркона" и 3 "Искандеры" были сбиты ПВО во время массированной атаки РФ, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 24 сентября российские оккупанты совершили массированную атаку на Украину.
Об этом сообщили в Военно-воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.
Чем атаковал враг?
Россияне атаковали противокорабельными ракетами "Циркон" из Курской, Ростовской, Орловской областей РФ, баллистическими ракетами "Искандер-М"/"С-400"/"KN-23" из Курской и Брянской областей РФ, 282 ударными БПЛА типа Shahed (в т. ч. реактивными), "Гербера", барикадирующимися боеприпасами "Бандероль"/"Дань-Т", дронами-имитаторами типа "Пародия" со следующих направлений: Орел, Миллерово, Шаталово, Курск, Приморско-Ахтарск – РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское, Чауда – ВОТ АР Крым и акватории Азовского моря.
Основными направлениями удара были Одесская и Киевская области.
Как отработала ПВО?
По состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила/подавила 227 целей:
- 4 противокорабельные ракеты "Циркон";
- 3 баллистические ракеты "Искандер-М"/"С-400"/"KN-23";
- 1 "Бандероль"/"Дань-Т";
- 219 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 13 точках, а также падение сбитых объектов (обломков) в 10 точках.
В настоящее время атака РФ продолжается, в воздушном пространстве фиксируются десятки вражеских БПЛА.
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