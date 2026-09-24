4 "Циркона" и 3 "Искандеры" были сбиты ПВО во время массированной атаки РФ, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 24 сентября российские оккупанты совершили массированную атаку на Украину.

Об этом сообщили в Военно-воздушных силах, передает Цензор.НЕТ.

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Чем атаковал враг?

Россияне атаковали противокорабельными ракетами "Циркон" из Курской, Ростовской, Орловской областей РФ, баллистическими ракетами "Искандер-М"/"С-400"/"KN-23" из Курской и Брянской областей РФ, 282 ударными БПЛА типа Shahed (в т. ч. реактивными), "Гербера", барикадирующимися боеприпасами "Бандероль"/"Дань-Т", дронами-имитаторами типа "Пародия" со следующих направлений: Орел, Миллерово, Шаталово, Курск, Приморско-Ахтарск – РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское, Чауда – ВОТ АР Крым и акватории Азовского моря.

Основными направлениями удара были Одесская и Киевская области.

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Как отработала ПВО?

По состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила/подавила 227 целей:

4 противокорабельные ракеты "Циркон";

3 баллистические ракеты "Искандер-М"/"С-400"/"KN-23";

1 "Бандероль"/"Дань-Т";

219 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 13 точках, а также падение сбитых объектов (обломков) в 10 точках.

В настоящее время атака РФ продолжается, в воздушном пространстве фиксируются десятки вражеских БПЛА.

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