Нічна атака РФ по Києву: двоє загиблих та восьмеро постраждалих (оновлено). ФОТОрепортаж
У ніч проти 24 вересня російські окупанти атакували Київ балістичними ракетами. Внаслідок удару загинули двоє людей, ще шестеро постраждали. Чотирьох поранених госпіталізували, двоє перебувають у тяжкому стані.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
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У Дніпровському районі пошкоджений приватний будинок
У Дніпровському районі уламки впали на території приватних садиб. В одному з будинків сталося часткове руйнування, під завалами можуть перебувати люди.
Також уламки впали ще за двома адресами на території приватних садиб.
У Подільському районі загорілися автомобілі
У Подільському районі уламки впали на автомобільну парковку біля медичного закладу. Внаслідок падіння уламків загорілися автомобілі.
На парковці загинула одна людина.
У пологовому будинку, розташованому неподалік місця падіння уламків ракети, пошкоджені вікна та частина фасаду. За попередніми даними, у медзакладі постраждалих немає.
Також пошкоджений клініко-діагностичний центр поруч.
Уламок ракети впав на дорогу
У Дарницькому районі уламок ракети впав на проїжджу частину.
Екстрені служби продовжують працювати на місцях падіння уламків та ліквідовувати наслідки атаки.
Станом на 03:08 у столиці було відомо про двох загиблих і шістьох постраждалих. Чотирьох поранених госпіталізували.
Як повідомили згодом у ДСНС, станом на 6:40 у столиці постраждали щонайменше восьмеро лдейю
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