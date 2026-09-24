Нічна атака РФ по Києву: двоє загиблих та восьмеро постраждалих (оновлено). ФОТОрепортаж

У ніч проти 24 вересня російські окупанти атакували Київ балістичними ракетами. Внаслідок удару загинули двоє людей, ще шестеро постраждали. Чотирьох поранених госпіталізували, двоє перебувають у тяжкому стані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У Дніпровському районі пошкоджений приватний будинок

У Дніпровському районі уламки впали на території приватних садиб. В одному з будинків сталося часткове руйнування, під завалами можуть перебувати люди.

Також уламки впали ще за двома адресами на території приватних садиб.

У Подільському районі загорілися автомобілі

У Подільському районі уламки впали на автомобільну парковку біля медичного закладу. Внаслідок падіння уламків загорілися автомобілі.

На парковці загинула одна людина.

У пологовому будинку, розташованому неподалік місця падіння уламків ракети, пошкоджені вікна та частина фасаду. За попередніми даними, у медзакладі постраждалих немає.

Також пошкоджений клініко-діагностичний центр поруч.

Уламок ракети впав на дорогу

У Дарницькому районі уламок ракети впав на проїжджу частину.

Екстрені служби продовжують працювати на місцях падіння уламків та ліквідовувати наслідки атаки.

Станом на 03:08 у столиці було відомо про двох загиблих і шістьох постраждалих. Чотирьох поранених госпіталізували.

Як повідомили згодом у ДСНС, станом на 6:40 у столиці постраждали щонайменше восьмеро лдейю

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія атакувала Київ балістичними ракетами вночі 24 вересня: у місті пролунали вибухи (оновлено)









