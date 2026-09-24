Ночная атака РФ по Киеву: двое погибших и шестеро пострадавших. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 24 сентября российские оккупанты обстреляли Киев баллистическими ракетами. В результате удара погибли два человека, еще шестеро пострадали. Четверо раненых были госпитализированы, двое находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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В Днепровском районе поврежден частный дом

В Днепровском районе обломки упали на территории частных усадеб. В одном из домов произошло частичное разрушение, под завалами могут находиться люди.

Также обломки упали ещё по двум адресам на территории частных усадеб.

В Подольском районе загорелись автомобили

В Подольском районе обломки упали на автомобильную парковку возле медицинского учреждения. В результате падения обломков загорелись автомобили.

На парковке погиб один человек.

В роддоме, расположенном неподалеку от места падения обломков ракеты, повреждены окна и часть фасада. По предварительным данным, в медучреждении пострадавших нет.

Также поврежден расположенный рядом клинико-диагностический центр.

Осколок ракеты упал на дорогу

В Дарницком районе обломок ракеты упал на проезжую часть.

Экстренные службы продолжают работать на местах падения обломков и ликвидировать последствия атаки.

По состоянию на 03:08 в столице было известно о двух погибших и шести пострадавших. Четверо раненых госпитализированы.

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