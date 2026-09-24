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Росія атакувала Одесу: пошкоджені медичний та освітній заклади. ВIДЕО
Уночі 24 вересня російські війська атакували Одесу. Внаслідок удару пошкоджені медичний та освітній заклади, а також житлові будинки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Сергій Лисак.
Пошкоджені медичний та освітній заклади
За словами Лисака, внаслідок ворожої атаки в Одесі пошкоджені медичний та освітній заклади.
Наразі фахівці з'ясовують деталі та масштаби пошкоджень.
В Одесі також пошкоджені житлові будинки
Пізніше Лисак повідомив, що внаслідок атаки пошкоджень зазнали й житлові будинки.
На місцях працюють усі відповідні служби. Для допомоги мешканцям розгортають оперативні штаби.
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