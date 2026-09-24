Росія атакувала Одесу: пошкоджені медичний та освітній заклади. ВIДЕО

Уночі 24 вересня російські війська атакували Одесу. Внаслідок удару пошкоджені медичний та освітній заклади, а також житлові будинки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Сергій Лисак.

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Пошкоджені медичний та освітній заклади

За словами Лисака, внаслідок ворожої атаки в Одесі пошкоджені медичний та освітній заклади.

Наразі фахівці з'ясовують деталі та масштаби пошкоджень.

В Одесі також пошкоджені житлові будинки

Пізніше Лисак повідомив, що внаслідок атаки пошкоджень зазнали й житлові будинки.

На місцях працюють усі відповідні служби. Для допомоги мешканцям розгортають оперативні штаби.

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