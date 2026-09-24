Россия атаковала Одессу: повреждены медицинские и образовательные учреждения

Ночью 24 сентября российские войска атаковали Одессу. В результате удара были повреждены медицинские и образовательные учреждения, а также жилые дома.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Сергей Лысак.

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Повреждены медицинские и образовательные учреждения

По словам Лысака, в результате вражеской атаки в Одессе повреждены медицинские и образовательные учреждения.

В настоящее время специалисты выясняют детали и масштабы повреждений.

В Одессе также повреждены жилые дома

Позже Лысак сообщил, что в результате атаки повреждения получили и жилые дома.

На местах работают все соответствующие службы. Для оказания помощи жителям разворачиваются оперативные штабы.

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