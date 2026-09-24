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Россия атаковала Одессу: повреждены медицинские и образовательные учреждения
Ночью 24 сентября российские войска атаковали Одессу. В результате удара были повреждены медицинские и образовательные учреждения, а также жилые дома.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Сергей Лысак.
Повреждены медицинские и образовательные учреждения
По словам Лысака, в результате вражеской атаки в Одессе повреждены медицинские и образовательные учреждения.
В настоящее время специалисты выясняют детали и масштабы повреждений.
В Одессе также повреждены жилые дома
Позже Лысак сообщил, что в результате атаки повреждения получили и жилые дома.
На местах работают все соответствующие службы. Для оказания помощи жителям разворачиваются оперативные штабы.
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