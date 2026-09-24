Хочу ходить по улицам, чтобы меня не хотели убить и не ненавидели, - Зеленский о планах после войны
Президент Владимир Зеленский рассказал, что во время войны старается выполнять свою работу так, чтобы по окончании президентского срока иметь возможность спокойно жить в Украине и ходить по улицам.
Об этом глава государства заявил в интервью WSJ, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
Так, его спросили, как он справляется со стрессом во время войны.
"Не знаю. Не уверен, что я на самом деле с ним справляюсь. Нет, я имею в виду, что мы стараемся выполнять свою работу так, чтобы... Речь даже не идет о том, чтобы люди вас уважали. Речь идет о том, чтобы после войны, после завершения этой президентской работы вы могли продолжать жить в своей стране, ходить по ее улицам, и чтобы никто не хотел вас убить или ненавидеть", - ответил он.
"И чтобы это было не из-за того, что ты был, извините, куском (цензура. — Ред.), а не лидером и не человеком. Я имею в виду, что ты делаешь именно это. То, как ты живешь и как стараешься жить", — добавил он.
По словам Зеленского, он старается жить ради хороших людей.
"Надеюсь, что вокруг нас много хороших людей. Надеюсь", — подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ти хоч до журналістів на пресконференцію вийди, потужненький.