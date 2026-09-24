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Хочу ходить по улицам, чтобы меня не хотели убить и не ненавидели, - Зеленский о планах после войны

Зеленский заявил, что после войны хочет спокойно ходить по улицам

Президент Владимир Зеленский рассказал, что во время войны старается выполнять свою работу так, чтобы по окончании президентского срока иметь возможность спокойно жить в Украине и ходить по улицам.

Об этом глава государства заявил в интервью WSJ, сообщает Цензор.НЕТ.

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Так, его спросили, как он справляется со стрессом во время войны.

"Не знаю. Не уверен, что я на самом деле с ним справляюсь. Нет, я имею в виду, что мы стараемся выполнять свою работу так, чтобы... Речь даже не идет о том, чтобы люди вас уважали. Речь идет о том, чтобы после войны, после завершения этой президентской работы вы могли продолжать жить в своей стране, ходить по ее улицам, и чтобы никто не хотел вас убить или ненавидеть", - ответил он.

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"И чтобы это было не из-за того, что ты был, извините, куском (цензура. — Ред.), а не лидером и не человеком. Я имею в виду, что ты делаешь именно это. То, как ты живешь и как стараешься жить", — добавил он.

По словам Зеленского, он старается жить ради хороших людей.

"Надеюсь, что вокруг нас много хороших людей. Надеюсь", — подытожил он.

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Автор: 

война (1630) Зеленский Владимир (25980)
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Топ комментарии
+62
Складно тобі буде...
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24.09.2026 14:41 Ответить
+52
Кучма теж так хотів колись. Останній раз його в Європі з охороною бачили.
Ти хоч до журналістів на пресконференцію вийди, потужненький.
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24.09.2026 14:44 Ответить
+51
Вже так не вийде. Може, в хайфі, і то не факт
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24.09.2026 14:42 Ответить

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