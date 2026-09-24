Зеленский и Рютте обсудили вопрос обеспечения Украины ракетами-перехватчиками для систем "Патриот"

Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе встречи в Нью-Йорке обсудили вопрос о поставках Украине ракет-перехватчиков для системы "Патриот".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Президента.

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Атаки россиян

Как отмечается, встреча состоялась после того, как россияне совершили три волны баллистических атак на Киев. Президент подробно проинформировал генсека НАТО обо всех последствиях, разрушениях и жертвах, вызванных этим российским ударом.

"Это постоянная реальность, в которой живет Украина. Невозможно в одиночку противостоять этому террору, направленному против жизни. Мы научились сбивать крылатые ракеты, дроны, сейчас ищем решение против реактивных "Шахедов", и уже есть хорошие результаты. Но против баллистических ракет пока работают только перехватчики типа "Пэтриот", которые нужны фактически каждый день", — рассказал президент.

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Поддержка Украины

Зеленский и Рютте обсудили потребности Украины в области противоракетной обороны и способы обеспечения зимнего пакета поддержки.

"Спасибо, Марк, за готовность искать решения. Это очень важно и для стран – членов НАТО на фоне постоянных угроз России пойти дальше и разрушать жизни других народов", – подчеркнул Зеленский.

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Что предшествовало