Зеленский и Рютте обсудили вопрос обеспечения Украины ракетами-перехватчиками для систем "Патриот"
Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе встречи в Нью-Йорке обсудили вопрос о поставках Украине ракет-перехватчиков для системы "Патриот".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Президента.
Атаки россиян
Как отмечается, встреча состоялась после того, как россияне совершили три волны баллистических атак на Киев. Президент подробно проинформировал генсека НАТО обо всех последствиях, разрушениях и жертвах, вызванных этим российским ударом.
"Это постоянная реальность, в которой живет Украина. Невозможно в одиночку противостоять этому террору, направленному против жизни. Мы научились сбивать крылатые ракеты, дроны, сейчас ищем решение против реактивных "Шахедов", и уже есть хорошие результаты. Но против баллистических ракет пока работают только перехватчики типа "Пэтриот", которые нужны фактически каждый день", — рассказал президент.
Поддержка Украины
Зеленский и Рютте обсудили потребности Украины в области противоракетной обороны и способы обеспечения зимнего пакета поддержки.
"Спасибо, Марк, за готовность искать решения. Это очень важно и для стран – членов НАТО на фоне постоянных угроз России пойти дальше и разрушать жизни других народов", – подчеркнул Зеленский.
Что предшествовало
- Страны-члены Евросоюза получили запрос Украины на использование нескольких миллиардов евро из кредита на общую сумму 90 млрд евро для закупки ракет PAC-3 для систем ПВО Patriot.
- Ранее Европейская комиссия получила от Украины перечень вооружения, на которое планируется потратить основную часть из 6 миллиардов евро, оставшихся в оборонной части кредита — большинство позиций касается оборудования, произведенного в Украине и ЕС, преимущественно беспилотников.
- Президент Владимир Зеленский сообщал, что Украина договорилась с США о ежемесячных поставках ракет-перехватчиков для Patriot. В то же время он заявлял об их дефиците: по его словам, для перезимовки Украине необходимо получать как минимум около 5% таких ракет американского производства.
- Еще в августе президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что для перезимовки стране требуется не менее 300 перехватчиков Patriot, и предлагал США продать Украине 5–10% своих резервов: "Америка могла бы пополнить свои запасы, а мы смогли бы пережить зиму".
- 31 июля американский президент Дональд Трамп, комментируя возможность предоставления Украине разрешения на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot, заявил, что США "должны быть очень осторожными" в этом вопросе.
- В Госдепе США заявили, что решения о предоставлении Украине лицензий на ракеты для Patriot пока нет.
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