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Новости Ракеты к Patriot для Украины
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Зеленский и Рютте обсудили вопрос обеспечения Украины ракетами-перехватчиками для систем "Патриот"

Зеленский и Рютте обсуждали ракеты для Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе встречи в Нью-Йорке обсудили вопрос о поставках Украине ракет-перехватчиков для системы "Патриот".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Президента.

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Атаки россиян

Как отмечается, встреча состоялась после того, как россияне совершили три волны баллистических атак на Киев. Президент подробно проинформировал генсека НАТО обо всех последствиях, разрушениях и жертвах, вызванных этим российским ударом.

"Это постоянная реальность, в которой живет Украина. Невозможно в одиночку противостоять этому террору, направленному против жизни. Мы научились сбивать крылатые ракеты, дроны, сейчас ищем решение против реактивных "Шахедов", и уже есть хорошие результаты. Но против баллистических ракет пока работают только перехватчики типа "Пэтриот", которые нужны фактически каждый день", — рассказал президент.

Читайте: Украина собирает по 1-2 ракетам для "Патриотов", - Зеленский

Поддержка Украины

Зеленский и Рютте обсудили потребности Украины в области противоракетной обороны и способы обеспечения зимнего пакета поддержки.

"Спасибо, Марк, за готовность искать решения. Это очень важно и для стран – членов НАТО на фоне постоянных угроз России пойти дальше и разрушать жизни других народов", – подчеркнул Зеленский.

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Что предшествовало

  • Страны-члены Евросоюза получили запрос Украины на использование нескольких миллиардов евро из кредита на общую сумму 90 млрд евро для закупки ракет PAC-3 для систем ПВО Patriot.
  • Ранее Европейская комиссия получила от Украины перечень вооружения, на которое планируется потратить основную часть из 6 миллиардов евро, оставшихся в оборонной части кредита — большинство позиций касается оборудования, произведенного в Украине и ЕС, преимущественно беспилотников.
  • Президент Владимир Зеленский сообщал, что Украина договорилась с США о ежемесячных поставках ракет-перехватчиков для Patriot. В то же время он заявлял об их дефиците: по его словам, для перезимовки Украине необходимо получать как минимум около 5% таких ракет американского производства.
  • Еще в августе президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что для перезимовки стране требуется не менее 300 перехватчиков Patriot, и предлагал США продать Украине 5–10% своих резервов: "Америка могла бы пополнить свои запасы, а мы смогли бы пережить зиму".
  • 31 июля американский президент Дональд Трамп, комментируя возможность предоставления Украине разрешения на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot, заявил, что США "должны быть очень осторожными" в этом вопросе.
  • В Госдепе США заявили, что решения о предоставлении Украине лицензий на ракеты для Patriot пока нет.

Автор: 

Зеленский Владимир (25980) Рютте Марк (711) Patriot (613)
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