Зеленський і Рютте обговорили забезпечення України ракетами-перехоплювачами для Patriot
Президент України Володимир Зеленський і Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час зустрічі в Нью-Йорку обговорили забезпечення України ракетами-перехоплювачами для Patriot.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Президента.
Атаки росіян
Як зазначається, зустріч відбулася після того, як росіяни здійснили три хвилі балістичних атак на Київ. Президент детально поінформував Генсека НАТО про всі наслідки, руйнування та жертви, спричинені цим російським ударом.
"Це постійна реальність, у якій живе Україна. Неможливо протидіяти цьому терору проти життя наодинці. Ми навчилися збивати крилаті ракети, дрони, зараз шукаємо рішення проти реактивних "Шахедів", і вже є хороші результати. Але проти балістики поки працюють тільки перехоплювачі до "Петріотів", які потрібні фактично щодня", – розповів президент.
Підтримка України
Зеленський і Рютте обговорили потреби України для антибалістичного захисту та як можна забезпечити зимовий пакет підтримки.
"Дякую, Марку, за готовність шукати рішення. Це дуже важливо і для країн – членів НАТО на тлі постійних погроз Росії піти далі та руйнувати життя інших народів", – наголосив Зеленський.
Що передувало
- Країни-члени Євросоюзу отримали запит України на використання кількох мільярдів євро з кредиту на загальну суму 90 млрд євро для закупівлі ракет PAC-3 для систем ППО Patriot.
- Раніше Європейська комісія отримала від України перелік озброєння, на яке планується витратити основну частину з 6 мільярдів євро, що залишилися в оборонній частині позики — більшість позицій стосується обладнання, виробленого в Україні та ЄС, переважно безпілотників.
- Президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна домовилася зі США про щомісячне постачання ракет-перехоплювачів для Patriot. Водночас він заявляв про їхній дефіцит: за його словами, для проходження зими Україні необхідно отримувати щонайменше близько 5% американського виробництва таких ракет.
- Ще у серпні президент України Володимир Зеленський заявляв, що для проходження зими країні потрібно щонайменше 300 перехоплювачів Patriot, і пропонував США продати Україні 5−10% своїх резервів: "Америка могла б поповнити свої запаси, а ми змогли б пережити зиму".
- 31 липня американський президент Дональд Трамп, коментуючи можливість надання дозволу Україні на виробництво ракет-перехоплювачів до систем Patriot, заявив, що США "мають бути дуже обережними" у цьому питанні.
- У Держдепі США заявили, що рішення про надання Україні ліцензій на ракети до Patriot ще немає.
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