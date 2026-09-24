Україна збирає по 1-2 ракети до Patriot, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна домовляється зі США про передачу ліцензій на виробництво ракет для Patriot, однак це потребує часу. Зима вже близько, то Києву потрібні додаткові рішення для забезпечення систем ППО ракетами-перехоплювачами.

Про це глава держави заявив під час спілкування зі ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За словами Зеленського, він обговорював із Трампом пакет ракет до Patriot.

"Дуже складне питання. ... Ми пройшли всі питання, і після кожного українська сторона повертала американську сторону саме до цього питання. Трамп ще раз підтвердив, що ліцензії передадуть. Україна вироблятиме Patriot.

Але коли Україна зможе це технічно виробляти? Через якийсь відповідний термін. Потрібна велика підготовка, бо це серйозне виробництво, а зима - ось тут, вже дуже близько. Ближче, ніж можливість виробляти Patriot по американських ліцензіях", - пояснив президент.

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Глава держави додав, що потрібні "інші рішення".

"Потрібні вже, над цим працюємо", - додав він.

Також Зеленський розповів, як Україна шукає ракети до систем Patriot.

"По дві, по одній. Йдемо на такі кроки. Потім вже після війни розповідатимемо. Ніхто не проговорює чи тисячі. Збираються по одній-дві ракети. Така дуже складна робота. І дають ці 2, 3, 5 ракет виключено лідер - лідеру", - додав він.

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Що передувало

Країни-члени Євросоюзу отримали запит України на використання кількох мільярдів євро з кредиту на загальну суму 90 млрд євро для закупівлі ракет PAC-3 для систем ППО Patriot.

Раніше Європейська комісія отримала від України перелік озброєння, на яке планується витратити основну частину з 6 мільярдів євро, що залишилися в оборонній частині позики — більшість позицій стосується обладнання, виробленого в Україні та ЄС, переважно безпілотників.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна домовилася зі США про щомісячне постачання ракет-перехоплювачів для Patriot. Водночас він заявляв про їхній дефіцит: за його словами, для проходження зими Україні необхідно отримувати щонайменше близько 5% американського виробництва таких ракет.

Ще у серпні президент України Володимир Зеленський заявляв, що для проходження зими країні потрібно щонайменше 300 перехоплювачів Patriot, і пропонував США продати Україні 5−10% своїх резервів: "Америка могла б поповнити свої запаси, а ми змогли б пережити зиму".

31 липня американський президент Дональд Трамп, коментуючи можливість надання дозволу Україні на виробництво ракет-перехоплювачів до систем Patriot, заявив, що США "мають бути дуже обережними" у цьому питанні.

У Держдепі США заявили, що р ішення про надання Україні ліцензій на ракети до Patriot ще немає

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