Украина собирает по 1-2 ракеты для Patriot, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры с США о передаче лицензий на производство ракет для Patriot, однако на это потребуется время. Зима уже близко, поэтому Киеву нужны дополнительные решения для обеспечения систем ПВО ракетами-перехватчиками.

Об этом глава государства заявил во время общения со СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

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По словам Зеленского, он обсуждал с Трампом пакет ракет для Patriot.

"Очень сложный вопрос. ... Мы прошли все вопросы, и после каждого украинская сторона возвращала американскую сторону именно к этому вопросу. Трамп еще раз подтвердил, что лицензии передадут. Украина будет производить Patriot.

Но когда Украина сможет это технически производить? Через какой-то соответствующий срок. Требуется большая подготовка, потому что это серьезное производство, а зима — вот здесь, уже очень близко. Ближе, чем возможность производить Patriot по американским лицензиям", — пояснил президент.

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Глава государства добавил, что нужны "другие решения".

"Они нужны уже сейчас, над этим работаем", — добавил он.

Также Зеленский рассказал, как Украина ищет ракеты для систем Patriot.

"По две, по одной. Идём на такие шаги. Потом, уже после войны, будем рассказывать. Никто не говорит о тысячах. Собираются по одной-две ракеты. Это очень сложная работа. И эти 2, 3, 5 ракет дают исключительно лидер — лидеру", — добавил он.

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Что предшествовало

Страны-члены Евросоюза получили запрос Украины на использование нескольких миллиардов евро из кредита на общую сумму 90 млрд евро для закупки ракет PAC-3 для систем ПВО Patriot.

Ранее Европейская комиссия получила от Украины перечень вооружения, на которое планируется потратить основную часть из 6 млрд евро, оставшихся в оборонной части кредита — большинство позиций касается оборудования, произведенного в Украине и ЕС, преимущественно беспилотников.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что Украина договорилась с США о ежемесячных поставках ракет-перехватчиков для Patriot. В то же время он заявлял об их дефиците: по его словам, для перезимовки Украине необходимо получать как минимум около 5% таких ракет американского производства.

Еще в августе президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что для перезимовки стране требуется не менее 300 перехватчиков Patriot, и предлагал США продать Украине 5–10% своих резервов: "Америка могла бы пополнить свои запасы, а мы смогли бы пережить зиму".

31 июля американский президент Дональд Трамп, комментируя возможность предоставления Украине разрешения на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot, заявил, что США "должны быть очень осторожными" в этом вопросе.

В Госдепе США заявили, чторешения о предоставлении Украине лицензий на ракеты для Patriot пока нет.

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