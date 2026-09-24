Хочу ходити вулицями, щоб мене не хотіли вбити і не ненавиділи, - Зеленський про плани після війни

Президент Володимир Зеленський розповів, що під час війни намагається виконувати свою роботу так, щоб після завершення президентських повноважень мати змогу спокійно жити в Україні та ходити вулицями.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю WSJ, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, його запитали, як він справляється зі стресом під час війни.

"Не знаю. Не впевнений, що я насправді з ним справляюся. Ні, я маю на увазі, що ми намагаємося виконувати свою роботу так, щоб... Навіть не йдеться про те, щоб люди вас поважали. Йдеться про те, щоб після війни, після завершення цієї президентської роботи ви могли продовжувати жити у своїй країні, ходити її вулицями, і щоб ніхто не хотів вас убити чи ненавидіти", - відповів він.

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"І щоб це було не через те, що ти був, вибачте, шматком (цензура. - Ред.), а не лідером і не людиною. Я маю на увазі, що ти робиш саме це. Те, як ти живеш і як намагаєшся жити", - додав він.

За словами Зеленського, він намагається жити заради хороших людей.

"Сподіваюся, що навколо нас багато хороших людей. Сподіваюся", - підсумував він.

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