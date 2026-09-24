Україна та Австралія підписали безпекову угоду: додатковий пакет на $60 млн

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі 23 вересня в Нью-Йорку підписали Угоду про довгострокову підтримку й співробітництво між Україною та Австралією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.

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Документ створює рамки для довгострокової оборонної, безпекової, політичної, гуманітарної та енергетичної співпраці між двома країнами.

Австралія надасть Україні ще $60 млн

Австралійський уряд оголосив про додатковий пакет підтримки України на $60 млн.

Із цієї суми $45 млн становитиме обладнання від Сил оборони Австралії, $10 млн спрямують до Фонду енергетичної підтримки України, ще $5 млн - на гуманітарну допомогу.

За даними австралійського уряду, після цього загальний обсяг підтримки України з боку Австралії становитиме майже $1,9 млрд.

Приєднання до морської коаліції

Канберра також приєднається до Коаліції морських спроможностей для України, яку очолюють Велика Британія та Норвегія. Метою коаліції є підтримка розвитку українських військово-морських спроможностей.

Крім того, Австралія продовжить підготовку українських військовослужбовців, братиме участь у програмах NSATU і PURL та Коаліції безпілотних систем.

Сторони поглиблюватимуть оборонне виробництво

Угода передбачає поглиблення співпраці в оборонній промисловості.

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Україна та Австралія планують розглядати можливості спільного виробництва оборонної продукції, зокрема систем протиповітряної оборони, ракет, безпілотних систем та іншого озброєння. Президент України також заявив про намір розширювати спільне виробництво й торгівлю.

Запроваджено нові санкції проти Росії

Одночасно з оголошенням нового пакета допомоги Австралія повідомила про додаткові санкції проти Росії та її прибічників.

За даними уряду Австралії, загальна кількість санкцій щодо Росії та її союзників сягнула майже 1900, а до переліку підсанкційних суден внесено майже 300 суден російського "тіньового флоту".

Угода охоплює також енергетику та гуманітарні питання

Документ передбачає співпрацю у сфері енергетичної безпеки, повернення українських дітей, незаконно вивезених Росією, реабілітації ветеранів, відбудови України, розмінування, морської безпеки та протидії російській дезінформації.

Угода набрала чинності з моменту підписання 23 вересня 2026 року.

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