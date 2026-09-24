Украина и Австралия подписали соглашение о безопасности: дополнительный пакет на $60 млн
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Австралии Энтони Албанизи 23 сентября в Нью-Йорке подписали Соглашение о долгосрочной поддержке и сотрудничестве между Украиной и Австралией.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.
Документ создает рамки для долгосрочного сотрудничества в области обороны, безопасности, политики, гуманитарной помощи и энергетики между двумя странами.
Австралия предоставит Украине еще $60 млн
Австралийское правительство объявило о дополнительном пакете поддержки Украины на сумму $60 млн.
Из этой суммы $45 млн составит оборудование от Сил обороны Австралии, $10 млн направят в Фонд энергетической поддержки Украины, еще $5 млн — на гуманитарную помощь.
По данным австралийского правительства, после этого общий объем поддержки Украины со стороны Австралии составит почти $1,9 млрд.
Присоединение к морской коалиции
Канберра также присоединится к Коалиции морских возможностей для Украины, которую возглавляют Великобритания и Норвегия. Целью коалиции является поддержка развития украинских военно-морских возможностей.
Кроме того, Австралия продолжит подготовку украинских военнослужащих, будет участвовать в программах NSATU и PURL, а также в Коалиции беспилотных систем.
Стороны будут углублять сотрудничество в сфере оборонного производства
Соглашение предусматривает углубление сотрудничества в оборонной промышленности.
Украина и Австралия планируют рассматривать возможности совместного производства оборонной продукции, в частности систем противовоздушной обороны, ракет, беспилотных систем и другого вооружения. Президент Украины также заявил о намерении расширять совместное производство и торговлю.
Введены новые санкции против России
Одновременно с объявлением нового пакета помощи Австралия сообщила о дополнительных санкциях против России и ее сторонников.
По данным правительства Австралии, общее количество санкций в отношении России и её союзников достигло почти 1900, а в перечень судов, подпадающих под санкции, внесено почти 300 судов российского "теневого флота".
Соглашение охватывает также энергетику и гуманитарные вопросы
Документ предусматривает сотрудничество в сфере энергетической безопасности, возвращение украинских детей, незаконно вывезенных Россией, реабилитацию ветеранов, восстановление Украины, разминирование, морскую безопасность и противодействие российской дезинформации.
Соглашение вступило в силу с момента подписания 23 сентября 2026 года.
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