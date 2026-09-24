США запропонували три кроки для деескалації: енергетичне перемир’я, зерновий коридор та тристоронню зустріч, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Білий дім наполягає на трьох кроках для деескалації в переговорах між Україною та РФ.

Про це глава держави повідомив Axios, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Про що йдеться?

Так, Штати пропонують такі кроки:

припинення ударів по енергетичній інфраструктурі;

відновлення роботи зернового коридору в Чорному морі;

тристороння зустріч США-Росія-Україна, можливо, в Абу-Дабі.

Читайте: Україна збирає по 1-2 ракети до Patriot, - Зеленський

Зеленський розповів Axios, що пропозиція про взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі надійшла від США, і Україна готова на неї погодитися:

На столі зараз є пропозиція: припинення вогню щодо енергетики. Ми готові.

За словами президента, він сказав Трампу, що волів би провести тристоронню зустріч і зробити припинення ударів по енергетичній інфраструктурі одним із її перших конкретних результатів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні ППО збила 60% російських ракет. Цьогоріч були моменти, коли збивали 0%, - Зеленський

США запропонували спочатку провести зустріч технічних команд, а не зустріч на рівні лідерів. За словами Зеленського, як можливе місце проведення розглядали Абу-Дабі.

"Ми відкриті - будь-яка країна, будь-який формат", - сказав Зеленський.

Він також зазначив, що вже саме зведення представників трьох сторін за одним столом стало б важливим кроком до деескалації.

Читайте: Хочу ходити вулицями, щоб мене не хотіли вбити і не ненавиділи, - Зеленський про плани після війни