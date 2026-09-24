США запропонували три кроки для деескалації: енергетичне перемир’я, зерновий коридор та тристоронню зустріч, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Білий дім наполягає на трьох кроках для деескалації в переговорах між Україною та РФ.
Про це глава держави повідомив Axios, інформує Цензор.НЕТ.
Про що йдеться?
Так, Штати пропонують такі кроки:
- припинення ударів по енергетичній інфраструктурі;
- відновлення роботи зернового коридору в Чорному морі;
- тристороння зустріч США-Росія-Україна, можливо, в Абу-Дабі.
Зеленський розповів Axios, що пропозиція про взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі надійшла від США, і Україна готова на неї погодитися:
На столі зараз є пропозиція: припинення вогню щодо енергетики. Ми готові.
За словами президента, він сказав Трампу, що волів би провести тристоронню зустріч і зробити припинення ударів по енергетичній інфраструктурі одним із її перших конкретних результатів.
США запропонували спочатку провести зустріч технічних команд, а не зустріч на рівні лідерів. За словами Зеленського, як можливе місце проведення розглядали Абу-Дабі.
"Ми відкриті - будь-яка країна, будь-який формат", - сказав Зеленський.
Він також зазначив, що вже саме зведення представників трьох сторін за одним столом стало б важливим кроком до деескалації.
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