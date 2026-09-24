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США запропонували три кроки для деескалації: енергетичне перемир’я, зерновий коридор та тристоронню зустріч, - Зеленський

Що пропонують США для деескалації? Зеленський розповів

Президент Володимир Зеленський заявив, що Білий дім наполягає на трьох кроках для деескалації в переговорах між Україною та РФ.

Про це глава держави повідомив Axios, інформує Цензор.НЕТ.

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Про що йдеться?

Так, Штати пропонують такі кроки:

  • припинення ударів по енергетичній інфраструктурі;
  • відновлення роботи зернового коридору в Чорному морі;
  • тристороння зустріч США-Росія-Україна, можливо, в Абу-Дабі.

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Зеленський розповів Axios, що пропозиція про взаємне припинення ударів по енергетичній інфраструктурі надійшла від США, і Україна готова на неї погодитися:

На столі зараз є пропозиція: припинення вогню щодо енергетики. Ми готові.

За словами президента, він сказав Трампу, що волів би провести тристоронню зустріч і зробити припинення ударів по енергетичній інфраструктурі одним із її перших конкретних результатів.

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США запропонували спочатку провести зустріч технічних команд, а не зустріч на рівні лідерів. За словами Зеленського, як можливе місце проведення розглядали Абу-Дабі.

"Ми відкриті - будь-яка країна, будь-який формат", - сказав Зеленський.

Він також зазначив, що вже саме зведення представників трьох сторін за одним столом стало б важливим кроком до деескалації.

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Автор: 

Зеленський Володимир (27134) перемовини (3894) росія (47938) США (22708)
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Топ коментарі
+11
Мир це наша балістика з ядерними зарядами. Все інше це геноцид.
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24.09.2026 16:20 Відповісти
+6
Найкращий крок
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24.09.2026 16:39 Відповісти
+5
Ішак ходить по колу
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24.09.2026 17:19 Відповісти

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