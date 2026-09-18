Путин заявил, что Украина срывает мирные переговоры с РФ, и назвал страну "диктатурой"
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Украина якобы делает всё для срыва мира и переговоров с РФ, и в то же время пытается помешать проведению выборов в России.
Об этом он заявил на заседании Военно-промышленной комиссии, передает Цензор.НЕТ.
Заявления об украинской власти
Лидер Кремля утверждал, что политический режим в Украине якобы "превратился в диктатуру", а страной руководит "кучка казнокрадов", заинтересованная в продолжении войны.
Он заявил, что выборы в Украине не проводятся, а власть якобы узурпирована ради сохранения власти без выборов и дальнейшего "ограбления собственного народа" и получения средств от Европы.
Путин также поставил под сомнение право Украины называться защитницей демократических ценностей в Европе, назвав такой тезис "странным", и заявил, что украинское руководство якобы не спешит с выборами, при этом пытаясь помешать проведению выборов в самой России.
О ядерной триаде
Диктатор РФ заявил, что укрепление ядерной триады остается одним из приоритетов новой государственной программы вооружений России. По его словам, основные направления программы определили с учетом развития ситуации в мире, опыта войны против Украины и глобальных тенденций развития военных технологий.
Путин утверждал: "Вряд ли какая-либо ядерная держава в мире может гордиться такими показателями, как, например, те, что есть у российских ракетных войск стратегического назначения - "92 процента (...) современного вооружения".
Еще одним важным направлением новых государственных программ, по его словам, станет совершенствование системы противовоздушной обороны, которая должна обеспечить уничтожение любых средств воздушно-космического нападения.
Что этому предшествовало?
- Напомним, 8 сентября российский диктатор Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Речь шла об Украине и результатах визита американских посланников Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев.
- 10 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что в период выборов в Госдуму РФ "не будет действительно серьезных переговоров" с Россией о прекращении войны в Украине.
- Он надеется на первые результаты переговоров до конца сентября и добавил, что представители США стремятся добиться "решительных шагов" в переговорах о прекращении войны до наступления зимы.
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