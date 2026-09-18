Путін заявив, що Україна зриває мирні переговори з РФ, і назвав країну "диктатурою"
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Україна нібито робить усе для зриву миру та переговорів з РФ, і водночас намагається завадити проведенню виборів у Росії.
Про це він сказав на засіданні Військово-промислової комісії, передає Цензор.НЕТ.
Заяви про українську владу
Лідер Кремля стверджував, що політичний режим в Україні нібито "перетворився на диктатуру", а країною керує "купка казнокрадів", зацікавлена в продовженні війни.
Він заявив, що вибори в Україні не проводяться, а влада нібито узурпована заради збереження при владі без виборів та подальшого "пограбування власного народу" й отримання коштів від Європи.
Путін також поставив під сумнів право України називатися захисницею демократичних цінностей у Європі, назвавши таку тезу "дивною", і заявив, що українське керівництво нібито не поспішає з виборами, водночас намагаючись завадити проведенню виборів у самій Росії.
Про ядерну тріаду
Диктатор РФ заявив, що зміцнення ядерної тріади залишається одним із пріоритетів нової державної програми озброєнь Росії. За його словами, основні напрями програми визначили з урахуванням розвитку ситуації у світі, досвіду війни проти України та глобальних тенденцій розвитку військових технологій.
Путін стверджував: "Навряд чи якась ядерна держава у світі може пишатися такими показниками, як, наприклад, ті, що є у російських ракетних військ стратегічного призначення — "92 відсотки (...) сучасного озброєння".
Іншим важливим напрямом нових державних програм, за його словами, стане вдосконалення системи протиповітряної оборони, яка має забезпечити знищення будь-яких засобів повітряно-космічного нападу.
Що передувало?
- Нагадаємо, 8 вересня російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Говорили про Україну та результати візиту американських посланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви й Києва.
- 10 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що під час періоду виборів до Держдуми РФ "не буде дійсно сильних перемовин" з Росією щодо завершення війни в Україні.
- Він сподівається на перші результати перемовин до кінця вересня та додав, що представники США прагнуть досягти "міцних кроків" у переговорах щодо припинення війни до настання зими.
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