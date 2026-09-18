Путін обіцяв американцям захопити Донбас протягом кількох місяців, але Кушнер сумнівається, - NYT
Зять Трампа Джаред Кушнер на зустрічі з диктатором Путіним висловив сумнів, що Росії вдасться окупувати Донбас найближчим часом.
Про це йдеться в матеріалі The New York Times, передає Цензор.НЕТ.
Окупація Донбасу
За даними видання, коли посланці Трампа зустрілися із Путіним у Кремлі у вересня, диктатор випромінював упевненість.
"За його словами, протягом кількох місяців російські війська нарешті захоплять увесь український Донбас. А Росія була готова завдати потужних ударів по енергосистемі України, створивши передумови для важкої зими", - йдеться в матеріалі.
Водночас зять Трампа Кушнер спробував заперечити: "За всієї поваги, ви говорили нам те саме рік тому. Яка ймовірність, що ми знову приїдемо сюди через рік, а ви знову говоритимете те саме? Можливо, не варто втрачати ще один рік?".
Цей обмін репліками, про який розповіли людина, обізнана з перебігом переговорів, та американський посадовець, відображає дилему, з якою стикаються понад 18 місяців зусиль Трампа, спрямованих на припинення війни в Україні.
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