Путін обіцяв американцям захопити Донбас протягом кількох місяців, але Кушнер сумнівається, - NYT

Зять Трампа Джаред Кушнер на зустрічі з диктатором Путіним висловив сумнів, що Росії вдасться окупувати Донбас найближчим часом.

Про це йдеться в матеріалі The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

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Окупація Донбасу

За даними видання, коли посланці Трампа зустрілися із Путіним у Кремлі у вересня, диктатор випромінював упевненість.

"За його словами, протягом кількох місяців російські війська нарешті захоплять увесь український Донбас. А Росія була готова завдати потужних ударів по енергосистемі України, створивши передумови для важкої зими", - йдеться в матеріалі.

Водночас зять Трампа Кушнер спробував заперечити: "За всієї поваги, ви говорили нам те саме рік тому. Яка ймовірність, що ми знову приїдемо сюди через рік, а ви знову говоритимете те саме? Можливо, не варто втрачати ще один рік?".

Цей обмін репліками, про який розповіли людина, обізнана з перебігом переговорів, та американський посадовець, відображає дилему, з якою стикаються понад 18 місяців зусиль Трампа, спрямованих на припинення війни в Україні.

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