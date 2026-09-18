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Путін обіцяв американцям захопити Донбас протягом кількох місяців, але Кушнер сумнівається, - NYT

Деталі перемовин Кушнера та Путіна: що відомо?

Зять Трампа Джаред Кушнер на зустрічі з диктатором Путіним висловив сумнів, що Росії вдасться окупувати Донбас найближчим часом. 

Про це йдеться в матеріалі The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

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Окупація Донбасу

За даними видання, коли посланці Трампа зустрілися із Путіним у Кремлі у вересня, диктатор випромінював упевненість.

"За його словами, протягом кількох місяців російські війська нарешті захоплять увесь український Донбас. А Росія була готова завдати потужних ударів по енергосистемі України, створивши передумови для важкої зими", - йдеться в матеріалі.

Водночас зять Трампа Кушнер спробував заперечити: "За всієї поваги, ви говорили нам те саме рік тому. Яка ймовірність, що ми знову приїдемо сюди через рік, а ви знову говоритимете те саме? Можливо, не варто втрачати ще один рік?".

Цей обмін репліками, про який розповіли людина, обізнана з перебігом переговорів, та американський посадовець, відображає дилему, з якою стикаються понад 18 місяців зусиль Трампа, спрямованих на припинення війни в Україні.

Читайте: Путіна можуть "прибрати" свої ж, як Гітлера, у разі припинення війни проти України, - Джонсон

Автор: 

Кушнер Джаред (145) путін володимир (13638) росія (47806) Донбас (19660)
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Топ коментарі
+37
Це якийсь млять пздц. Людоїд обіцяє що захопить і зруйнує дамбас і всіх там вб'є а америкоси ставлять на це ставки і допомагають йому. Це як би педофіл пообіцяв згвалтувати всіх дітей в дитсадку до нового року, а директор дитсадка сказав якщо впораєшся то поставимо тебе вихователем над дітьми. Це що за ****баний світ? Замість того щоб знищити тварюку терориста і вбивцю дітей вони спостерігають і ще й підбадьорюють його, мовляв давай швидше кінчай з ними і підемо з тобою робити бізнес
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18.09.2026 09:23 Відповісти
+19
Яка це трагедія для людства - старий впертий маразматичним дід з необмеженою владою в руках! Чи може це другий дід на нього так тисне, щілиноокий? Короче, старі тупі діди при владі - це біда!
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18.09.2026 09:22 Відповісти
+11
Вдарили по руках? - їбанати
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18.09.2026 09:17 Відповісти

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