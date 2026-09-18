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Новости Визит Уиткоффа в рф Визит Уиткоффа и Кушнера в Украину
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Путин обещал американцам захватить Донбасс в течение нескольких месяцев, но Кушнер сомневается, - NYT

Детали переговоров Кушнера и Путина: что известно?

Зять Трампа Джаред Кушнер на встрече с диктатором Путиным выразил сомнение в том, что России удастся оккупировать Донбасс в ближайшее время. 

Об этом говорится в материале The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

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Оккупация Донбасса

По данным издания, когда посланцы Трампа встретились с Путиным в Кремле в сентябре, диктатор излучал уверенность.

"По его словам, в течение нескольких месяцев российские войска наконец захватят весь украинский Донбасс. А Россия была готова нанести мощные удары по энергосистеме Украины, создав предпосылки для суровой зимы", — говорится в материале.

В то же время зять Трампа Кушнер попытался возразить: "При всем уважении, вы говорили нам то же самое год назад. Какова вероятность того, что мы снова приедем сюда через год, а вы снова будете говорить то же самое? Может быть, не стоит терять еще один год?".

Этот обмен репликами, о котором рассказал человек, знакомый с ходом переговоров, и американский чиновник, отражает дилемму, с которой сталкиваются более чем 18 месяцев усилий Трампа, направленных на прекращение войны в Украине.

Читайте: Путина могут "убрать" его же соратники, как Гитлера, в случае прекращения войны против Украины, - Джонсон

Автор: 

Кушнер Джаред (146) путин владимир (21911) россия (89600) Донбасс (24882)
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Топ комментарии
+31
Це якийсь млять пздц. Людоїд обіцяє що захопить і зруйнує дамбас і всіх там вб'є а америкоси ставлять на це ставки і допомагають йому. Це як би педофіл пообіцяв згвалтувати всіх дітей в дитсадку до нового року, а директор дитсадка сказав якщо впораєшся то поставимо тебе вихователем над дітьми. Це що за ****баний світ? Замість того щоб знищити тварюку терориста і вбивцю дітей вони спостерігають і ще й підбадьорюють його, мовляв давай швидше кінчай з ними і підемо з тобою робити бізнес
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18.09.2026 09:23 Ответить
+18
Яка це трагедія для людства - старий впертий маразматичним дід з необмеженою владою в руках! Чи може це другий дід на нього так тисне, щілиноокий? Короче, старі тупі діди при владі - це біда!
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18.09.2026 09:22 Ответить
+10
Вдарили по руках? - їбанати
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18.09.2026 09:17 Ответить

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