Путин обещал американцам захватить Донбасс в течение нескольких месяцев, но Кушнер сомневается, - NYT
Зять Трампа Джаред Кушнер на встрече с диктатором Путиным выразил сомнение в том, что России удастся оккупировать Донбасс в ближайшее время.
Об этом говорится в материале The New York Times, передает Цензор.НЕТ.
Оккупация Донбасса
По данным издания, когда посланцы Трампа встретились с Путиным в Кремле в сентябре, диктатор излучал уверенность.
"По его словам, в течение нескольких месяцев российские войска наконец захватят весь украинский Донбасс. А Россия была готова нанести мощные удары по энергосистеме Украины, создав предпосылки для суровой зимы", — говорится в материале.
В то же время зять Трампа Кушнер попытался возразить: "При всем уважении, вы говорили нам то же самое год назад. Какова вероятность того, что мы снова приедем сюда через год, а вы снова будете говорить то же самое? Может быть, не стоит терять еще один год?".
Этот обмен репликами, о котором рассказал человек, знакомый с ходом переговоров, и американский чиновник, отражает дилемму, с которой сталкиваются более чем 18 месяцев усилий Трампа, направленных на прекращение войны в Украине.
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