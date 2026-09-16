Путина могут "убрать" его же соратники, как Гитлера, в случае прекращения войны против Украины, - Джонсон
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказал предположение, что Владимир Путин может столкнуться с угрозой со стороны собственного окружения, если решит прекратить войну против Украины. По мнению британского политика, российский лидер оказался в ситуации, когда последствия войны затрудняют ему возможность просто объявить о ее завершении.
Об этом Джонсон заявил в интервью "24 Каналу", передает Цензор.НЕТ.
Как отметил экс-премьер Великобритании, он надеется, что в течение следующих одного-двух лет Путин осознает невозможность завоевать Украину и остановит войну.
"Я надеюсь, что где-то в следующем году или, возможно, через год Путин признает то, что является правдой: он никогда не завоюет эту страну. И он прекратит. Ему нужно остановиться", — сказал Джонсон.
В то же время это оценка самого Джонсона, а не прогноз, подтвержденный независимыми данными. Он предположил, что до прекращения боевых действий Россия будет продолжать атаковать Украину, в частности в течение ближайшей зимы.
Говоря о возможных последствиях завершения войны лично для Путина, Джонсон заявил, что тот может столкнуться с опасностью со стороны собственного окружения.
"Мы всегда говорим: ну, Путина же убьют, как Гитлера. Или, знаете, если он остановится, его убьют. Он убил полтора миллиона россиян. Его просто убьют", — заявил экс-премьер.
Приведенная Джонсоном цифра в 1,5 млн является его собственным утверждением в этом интервью.
По его предположению, Путин может попытаться представить российскому обществу прекращение войны как достижение поставленных целей, объявив о якобы возвращении "исторических земель", после чего уйти с поста.
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