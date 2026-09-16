Путина могут "убрать" его же соратники, как Гитлера, в случае прекращения войны против Украины, - Джонсон

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказал предположение, что Владимир Путин может столкнуться с угрозой со стороны собственного окружения, если решит прекратить войну против Украины. По мнению британского политика, российский лидер оказался в ситуации, когда последствия войны затрудняют ему возможность просто объявить о ее завершении.

Об этом Джонсон заявил в интервью "24 Каналу", передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как отметил экс-премьер Великобритании, он надеется, что в течение следующих одного-двух лет Путин осознает невозможность завоевать Украину и остановит войну.

"Я надеюсь, что где-то в следующем году или, возможно, через год Путин признает то, что является правдой: он никогда не завоюет эту страну. И он прекратит. Ему нужно остановиться", — сказал Джонсон.

В то же время это оценка самого Джонсона, а не прогноз, подтвержденный независимыми данными. Он предположил, что до прекращения боевых действий Россия будет продолжать атаковать Украину, в частности в течение ближайшей зимы.

Читайте: Джонсон после атаки на поезд призвал предоставить Украине больше средств ПВО

Говоря о возможных последствиях завершения войны лично для Путина, Джонсон заявил, что тот может столкнуться с опасностью со стороны собственного окружения.

"Мы всегда говорим: ну, Путина же убьют, как Гитлера. Или, знаете, если он остановится, его убьют. Он убил полтора миллиона россиян. Его просто убьют", — заявил экс-премьер.

Приведенная Джонсоном цифра в 1,5 млн является его собственным утверждением в этом интервью.

По его предположению, Путин может попытаться представить российскому обществу прекращение войны как достижение поставленных целей, объявив о якобы возвращении "исторических земель", после чего уйти с поста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перед вторжением РФ в Германии хотели быстрого поражения Украины, - Джонсон