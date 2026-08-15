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Новости Агрессия России против Украины
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Перед вторжением РФ в Германии хотели быстрого поражения Украины, - Джонсон

Джонсон раскрыл противоречивую позицию Германии перед вторжением РФ

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон впервые публично рассказал о беседе с высокопоставленным чиновником аппарата канцлера Германии, которая состоялась накануне полномасштабного вторжения России в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Джонсон заявил в интервью подкасту School of War.

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"Высокопоставленный чиновник из аппарата канцлера Германии сказал мне перед вторжением: не лучше ли, чтобы все прошло быстро, украинцы проиграли и на этом все закончилось? Я был категорически не согласен — и до сих пор считаю, что он был неправ", — заявил экс-премьер.

По словам Джонсона, такая позиция отражала более широкий подход Берлина и Парижа к российско-украинской войне.

Джонсон раскритиковал политику Германии и Франции

Экс-премьер считает, что после 2014 года Германия и Франция воспринимали конфликт через призму нормандского формата и пытались урегулировать его как политический спор между сторонами.

В то же время, по словам Джонсона, Великобритания предупреждала союзников о подготовке России к масштабному вторжению. В частности, британская разведка якобы фиксировала приказы российским батальонным тактическим группам выдвигаться к линии фронта.

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Джонсон также заявил, что Германия и Атоди не соглашались на превентивные санкции против России, а военная помощь Берлина Украине накануне вторжения ограничилась, в частности, поставкой 5000 шлемов.

Джонсон не изменил своей позиции

В то же время экс-премьер признал, что после четырех с половиной лет полномасштабной войны и огромного количества жертв и страданий он понимает, почему могла возникнуть такая позиция.

Однако Джонсон по-прежнему считает ее неправильной.

По его словам, украинцы были готовы защищать свою страну, а стремление бороться за собственное государство — одно из самых сильных человеческих чувств.

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Топ комментарии
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15.08.2026 14:46 Ответить
+28
Ну тут до гадалки не ходи. Для Европи ідеальний був сценарій "Кіев за 3 дня" потім сказати - ну шо вже поробиш і торгувати ресурсами з РФ. ВСЕ

А от коли все пішло не по плану то почали трішки допомагати бо треба зберегти лице типу "вони хороші".

Тільки по угорцям, полякам і тд видно шо НІФІГА ЦЕ НЕ ТАК і при першій можливості ударять в спину
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15.08.2026 14:46 Ответить
+25
Тут частина дебільних зрадойобів що почитають ватяні тг-канали ******* патякати про те що Джонсон ледь не зруйнував здєлку вєка в Стамбулі 2022 року коли з їх слів русня майже готова нам була повернути все нагарбане, вибачитись і просто піти собі геть.
А по факту тільки Джонсон нас і підтримував тоді з усіх єврокуколдів.
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15.08.2026 14:55 Ответить

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