Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон впервые публично рассказал о беседе с высокопоставленным чиновником аппарата канцлера Германии, которая состоялась накануне полномасштабного вторжения России в Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Джонсон заявил в интервью подкасту School of War.

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"Высокопоставленный чиновник из аппарата канцлера Германии сказал мне перед вторжением: не лучше ли, чтобы все прошло быстро, украинцы проиграли и на этом все закончилось? Я был категорически не согласен — и до сих пор считаю, что он был неправ", — заявил экс-премьер.

По словам Джонсона, такая позиция отражала более широкий подход Берлина и Парижа к российско-украинской войне.

Джонсон раскритиковал политику Германии и Франции

Экс-премьер считает, что после 2014 года Германия и Франция воспринимали конфликт через призму нормандского формата и пытались урегулировать его как политический спор между сторонами.

В то же время, по словам Джонсона, Великобритания предупреждала союзников о подготовке России к масштабному вторжению. В частности, британская разведка якобы фиксировала приказы российским батальонным тактическим группам выдвигаться к линии фронта.

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Джонсон также заявил, что Германия и Атоди не соглашались на превентивные санкции против России, а военная помощь Берлина Украине накануне вторжения ограничилась, в частности, поставкой 5000 шлемов.

Джонсон не изменил своей позиции

В то же время экс-премьер признал, что после четырех с половиной лет полномасштабной войны и огромного количества жертв и страданий он понимает, почему могла возникнуть такая позиция.

Однако Джонсон по-прежнему считает ее неправильной.

По его словам, украинцы были готовы защищать свою страну, а стремление бороться за собственное государство — одно из самых сильных человеческих чувств.

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