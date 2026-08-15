Перед вторжением РФ в Германии хотели быстрого поражения Украины, - Джонсон
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон впервые публично рассказал о беседе с высокопоставленным чиновником аппарата канцлера Германии, которая состоялась накануне полномасштабного вторжения России в Украину.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Джонсон заявил в интервью подкасту School of War.
"Высокопоставленный чиновник из аппарата канцлера Германии сказал мне перед вторжением: не лучше ли, чтобы все прошло быстро, украинцы проиграли и на этом все закончилось? Я был категорически не согласен — и до сих пор считаю, что он был неправ", — заявил экс-премьер.
По словам Джонсона, такая позиция отражала более широкий подход Берлина и Парижа к российско-украинской войне.
Джонсон раскритиковал политику Германии и Франции
Экс-премьер считает, что после 2014 года Германия и Франция воспринимали конфликт через призму нормандского формата и пытались урегулировать его как политический спор между сторонами.
В то же время, по словам Джонсона, Великобритания предупреждала союзников о подготовке России к масштабному вторжению. В частности, британская разведка якобы фиксировала приказы российским батальонным тактическим группам выдвигаться к линии фронта.
Джонсон также заявил, что Германия и Атоди не соглашались на превентивные санкции против России, а военная помощь Берлина Украине накануне вторжения ограничилась, в частности, поставкой 5000 шлемов.
Джонсон не изменил своей позиции
В то же время экс-премьер признал, что после четырех с половиной лет полномасштабной войны и огромного количества жертв и страданий он понимает, почему могла возникнуть такая позиция.
Однако Джонсон по-прежнему считает ее неправильной.
По его словам, украинцы были готовы защищать свою страну, а стремление бороться за собственное государство — одно из самых сильных человеческих чувств.
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А от коли все пішло не по плану то почали трішки допомагати бо треба зберегти лице типу "вони хороші".
Тільки по угорцям, полякам і тд видно шо НІФІГА ЦЕ НЕ ТАК і при першій можливості ударять в спину
А по факту тільки Джонсон нас і підтримував тоді з усіх єврокуколдів.