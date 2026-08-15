Перед вторгненням РФ у Німеччині хотіли швидкої поразки України, - Джонсон
Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон уперше публічно переказав розмову з високопосадовцем апарату канцлера Німеччини, яка відбулася напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Джонсон заявив в інтерв’ю подкасту School of War.
"Високопосадовець апарату канцлера Німеччини сказав мені перед вторгненням: чи не краще, щоб усе минуло швидко, українці програли й на цьому закінчилося? Я був категорично не згоден - і досі вважаю, що він був неправий", - заявив експрем’єр.
За словами Джонсона, така позиція відображала ширший підхід Берліна та Парижа до російсько-української війни.
Джонсон розкритикував політику Німеччини та Франції
Експрем’єр вважає, що після 2014 року Німеччина та Франція сприймали конфлікт через призму нормандського формату та намагалися врегулювати його як політичну суперечку між сторонами.
Водночас, за словами Джонсона, Велика Британія попереджала союзників про підготовку Росії до масштабного вторгнення. Зокрема, британська розвідка нібито фіксувала накази російським батальйонним тактичним групам висуватися до лінії фронту.
Джонсон також заявив, що Німеччина та Атоді не погоджувалися на превентивні санкції проти Росії, а військова допомога Берліна Україні напередодні вторгнення обмежилася, зокрема, постачанням 5000 шоломів.
Джонсон не змінив своєї позиції
Водночас експрем’єр визнав, що після чотирьох із половиною років повномасштабної війни та величезної кількості жертв і страждань він розуміє, чому могла виникнути така позиція.
Однак Джонсон і надалі вважає її неправильною.
За його словами, українці були готові захищати свою країну, а прагнення боротися за власну державу є одним із найсильніших людських почуттів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А по факту тільки Джонсон нас і підтримував тоді з усіх єврокуколдів.
А от коли все пішло не по плану то почали трішки допомагати бо треба зберегти лице типу "вони хороші".
Тільки по угорцям, полякам і тд видно шо НІФІГА ЦЕ НЕ ТАК і при першій можливості ударять в спину