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Новини Агресія Росії проти України
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Перед вторгненням РФ у Німеччині хотіли швидкої поразки України, - Джонсон

Джонсон розкрив суперечливу позицію Німеччини перед вторгненням РФ

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон уперше публічно переказав розмову з високопосадовцем апарату канцлера Німеччини, яка відбулася напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Джонсон заявив в інтерв’ю подкасту School of War.

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"Високопосадовець апарату канцлера Німеччини сказав мені перед вторгненням: чи не краще, щоб усе минуло швидко, українці програли й на цьому закінчилося? Я був категорично не згоден - і досі вважаю, що він був неправий", - заявив експрем’єр.

За словами Джонсона, така позиція відображала ширший підхід Берліна та Парижа до російсько-української війни.

Джонсон розкритикував політику Німеччини та Франції

Експрем’єр вважає, що після 2014 року Німеччина та Франція сприймали конфлікт через призму нормандського формату та намагалися врегулювати його як політичну суперечку між сторонами.

Водночас, за словами Джонсона, Велика Британія попереджала союзників про підготовку Росії до масштабного вторгнення. Зокрема, британська розвідка нібито фіксувала накази російським батальйонним тактичним групам висуватися до лінії фронту.

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Джонсон також заявив, що Німеччина та Атоді не погоджувалися на превентивні санкції проти Росії, а військова допомога Берліна Україні напередодні вторгнення обмежилася, зокрема, постачанням 5000 шоломів.

Джонсон не змінив своєї позиції

Водночас експрем’єр визнав, що після чотирьох із половиною років повномасштабної війни та величезної кількості жертв і страждань він розуміє, чому могла виникнути така позиція.

Однак Джонсон і надалі вважає її неправильною.

За його словами, українці були готові захищати свою країну, а прагнення боротися за власну державу є одним із найсильніших людських почуттів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Джонсон заперечив, що зірвав переговори України з РФ у 2022 році: "Єдине, що я сказав - ми будемо поруч"

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Велика Британія (4971) Німеччина (6479) Франція (2783) Джонсон Борис (575)
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Топ коментарі
+21
Тут частина дебільних зрадойобів що почитають ватяні тг-канали ******* патякати про те що Джонсон ледь не зруйнував здєлку вєка в Стамбулі 2022 року коли з їх слів русня майже готова нам була повернути все нагарбане, вибачитись і просто піти собі геть.
А по факту тільки Джонсон нас і підтримував тоді з усіх єврокуколдів.
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15.08.2026 14:55 Відповісти
+19
Ну тут до гадалки не ходи. Для Европи ідеальний був сценарій "Кіев за 3 дня" потім сказати - ну шо вже поробиш і торгувати ресурсами з РФ. ВСЕ

А от коли все пішло не по плану то почали трішки допомагати бо треба зберегти лице типу "вони хороші".

Тільки по угорцям, полякам і тд видно шо НІФІГА ЦЕ НЕ ТАК і при першій можливості ударять в спину
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15.08.2026 14:46 Відповісти
+18
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15.08.2026 14:46 Відповісти

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