Путіна можуть "прибрати" свої ж, як Гітлера, у разі припинення війни проти України, - Джонсон

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон припустив, що Володимир Путін може зіткнутися із загрозою з боку власного оточення, якщо вирішить припинити війну проти України. На думку британського політика, російський лідер опинився у ситуації, коли наслідки війни ускладнюють для нього можливість просто оголосити про її завершення.

Про це Джонсон заявив в інтерв’ю "24 Каналу", передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як зазначив експрем’єр Британії, він сподівається, що протягом наступних одного-двох років Путін усвідомить неможливість завоювати Україну та зупинить війну.

"Я сподіваюся, що десь наступного року або, можливо, через рік Путін визнає те, що є правдою: він ніколи не завоює цю країну. І він припинить. Йому треба зупинитися", – сказав Джонсон.

Водночас це є оцінкою самого Джонсона, а не прогнозом, підтвердженим незалежними даними. Він припустив, що до припинення бойових дій Росія продовжуватиме атакувати Україну, зокрема протягом найближчої зими.

Читайте: Джонсон після атаки на поїзд закликав надати Україні більше засобів ППО

Говорячи про можливі наслідки завершення війни особисто для Путіна, Джонсон заявив, що той може зіткнутися з небезпекою з боку власного оточення.

"Ми завжди кажемо: ну, Путіна ж уб’ють, як Гітлера. Або, знаєте, якщо він зупиниться, його вб’ють. Він убив півтора мільйона росіян. Його просто приб’ють", – заявив експрем’єр.

Наведена Джонсоном цифра у 1,5 млн є його власним твердженням у цьому інтерв’ю.

За його припущенням, Путін може спробувати представити російському суспільству припинення війни як досягнення поставлених цілей, оголосивши про нібито повернення "історичних земель", після чого залишити владу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перед вторгненням РФ у Німеччині хотіли швидкої поразки України, - Джонсон