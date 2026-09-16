Путіна можуть "прибрати" свої ж, як Гітлера, у разі припинення війни проти України, - Джонсон
Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон припустив, що Володимир Путін може зіткнутися із загрозою з боку власного оточення, якщо вирішить припинити війну проти України. На думку британського політика, російський лідер опинився у ситуації, коли наслідки війни ускладнюють для нього можливість просто оголосити про її завершення.
Про це Джонсон заявив в інтерв’ю "24 Каналу", передає Цензор.НЕТ.
Як зазначив експрем’єр Британії, він сподівається, що протягом наступних одного-двох років Путін усвідомить неможливість завоювати Україну та зупинить війну.
"Я сподіваюся, що десь наступного року або, можливо, через рік Путін визнає те, що є правдою: він ніколи не завоює цю країну. І він припинить. Йому треба зупинитися", – сказав Джонсон.
Водночас це є оцінкою самого Джонсона, а не прогнозом, підтвердженим незалежними даними. Він припустив, що до припинення бойових дій Росія продовжуватиме атакувати Україну, зокрема протягом найближчої зими.
Говорячи про можливі наслідки завершення війни особисто для Путіна, Джонсон заявив, що той може зіткнутися з небезпекою з боку власного оточення.
"Ми завжди кажемо: ну, Путіна ж уб’ють, як Гітлера. Або, знаєте, якщо він зупиниться, його вб’ють. Він убив півтора мільйона росіян. Його просто приб’ють", – заявив експрем’єр.
Наведена Джонсоном цифра у 1,5 млн є його власним твердженням у цьому інтерв’ю.
За його припущенням, Путін може спробувати представити російському суспільству припинення війни як досягнення поставлених цілей, оголосивши про нібито повернення "історичних земель", після чого залишити владу.
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