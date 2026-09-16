Росія чекатиме нових пропозицій щодо мирних переговорів, але ілюзій не має, - Лавров. ВIДЕО

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров сказав, що Москва чекатиме на пропозиції щодо відновлення переговорного процесу.

Про це він заявив під час Міжнародного фестивалю молоді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Всі переговорні процеси, які було запущено, починаючи з білорусько-турецького у березні-квітні 2022 року, який завершився в Стамбулі зривом домовленості, яку було погоджено. Включаючи потім двосторонні російсько-українські переговори в Женеві, і тристоронні в Абу-Дабі за участі Америки. Всі ці переговорні процеси було перервано не з нашої ініціативи", - сказав російський міністр.

За словами Лаврова, Росія чекатиме на пропозиції щодо продовження переговорів.

"Але ілюзій великих не маємо", - додав глава МЗС країни-окупанта.

Читайте: Кремль висунув умову для мирних переговорів з Україною: "Першопричини "СВО" мають бути ліквідовані"

Що передувало?

Нагадаємо, 8 вересня російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Говорили про Україну та результати візиту американських посланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви й Києва.

10 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що під час періоду виборів до Держдуми РФ "не буде дійсно сильних перемовин" з Росією щодо завершення війни в Україні.

Він сподівається на перші результати перемовин до кінця вересня та додав, що представники США прагнуть досягти "міцних кроків" у переговорах щодо припинення війни до настання зими.

Також читайте: Польща вимагає участі у мирних переговорах щодо України: Сікорський пояснив причини