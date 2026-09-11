Кремль висунув умову для мирних переговорів з Україною: "Першопричини "СВО" мають бути ліквідовані"

У Кремлі стверджують, що Росія нібито відкрита до поновлення мирних переговорів з Україною та розраховує провести тристоронню зустріч за участю США. Водночас умови для перемовин не змінилися.

Як передає Цензор.НЕТ, заяву речника Кремля Дмитра Пєскова цитують росЗМІ.

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"Відкритість" Росії

У Москві стверджують, що розраховують на продовження діалогу у тристоронньому форматі вже "в найближчій перспективі".

"Наші умови добре відомі, добре відомі першопричини спеціальної військової операції (так у РФ називають війну проти України – ред.). Ці першопричини мають бути ліквідовані. Для самих переговорів ніхто не висуває умов. Ми зберігаємо нашу відкритість для переговорів. Ми сподіваємося, що, як говорили з американськими переговірниками, вже в осяжній перспективі нам вдасться зібратися знову на трьох і продовжити діалог", — сказав Пєсков.

Водночас речник російського диктатора зазначив, що результативність такої потенційної зустрічі передбачити важко. У Путіна виправдали це нібито щоденним погіршенням становища України на фронті.

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Що передувало?

Нагадаємо, 8 вересня російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Говорили про Україну та результати візиту американських посланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви й Києва.

10 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що під час періоду виборів до Держдуми РФ "не буде дійсно сильних перемовин" з Росією щодо завершення війни в Україні.

Він сподівається на перші результати перемовин до кінця вересня та додав, що представники США прагнуть досягти "міцних кроків" у переговорах щодо припинення війни до настання зими.

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