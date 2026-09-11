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Новости Мирные переговоры переговоры США и России Переговоры Украины и РФ
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Кремль выдвинул условие для мирных переговоров с Украиной: "Первопричины "СВО" должны быть ликвидированы"

Песков, Путин

В Кремле утверждают, что Россия якобы готова возобновить мирные переговоры с Украиной и рассчитывает провести трехстороннюю встречу с участием США. При этом условия для переговоров не изменились.

Как сообщает Цензор.НЕТ, заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова цитируют российские СМИ.

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"Открытость" России

В Москве утверждают, что рассчитывают на продолжение диалога в трехстороннем формате уже "в ближайшей перспективе".

"Наши условия хорошо известны, хорошо известны первопричины специальной военной операции (так в РФ называют войну против Украины - ред.). Эти первопричины должны быть устранены. Для самих переговоров никто не выдвигает условий. Мы сохраняем нашу открытость для переговоров. Мы надеемся, что, как говорили с американскими переговорщиками, уже в обозримой перспективе нам удастся собраться снова втроем и продолжить диалог", - сказал Песков.

В то же время пресс-секретарь российского диктатора отметил, что результативность такой потенциальной встречи предсказать трудно. У Путина это оправдали якобы ежедневным ухудшением положения Украины на фронте.

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Что этому предшествовало?

  • Напомним, 8 сентября российский диктатор Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Речь шла об Украине и результатах визита американских посланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев.
  • 10 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что в период выборов в Госдуму РФ "не будет действительно серьезных переговоров" с Россией о прекращении войны в Украине. 
  • Он надеется на первые результаты переговоров до конца сентября и добавил, что представители США стремятся добиться "решительных шагов" в переговорах о прекращении войны до наступления зимы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп: Путин стремится заключить мир с Украиной. Хорошо бы, если бы Зеленский тоже этого хотел

Автор: 

Песков Дмитрий (2107) путин владимир (21885) россия (89506) США (30453) переговоры с Россией (1551)
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Топ комментарии
+35
Тобто ***** та вся його банда повинні бути ліквідовані я правильно зрозумів?
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11.09.2026 18:46 Ответить
+28
будь які переговори з кацапами марні, поки не буде прилітати балістика по кацапстану
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11.09.2026 18:45 Ответить
+18
Первопричиной является существование параши и Украины в их нынешнем виде. Если не уничтожить парашу, то эта первопричина останется ещё на несколько сот лет как минимум.
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11.09.2026 18:44 Ответить

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