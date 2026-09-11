Путин может обсудить войну против Украины с Моди, - Песков

Российский диктатор Владимир Путин может поднять вопрос о войне против Украины и ее урегулировании в ходе переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное агентство ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

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По его словам, Путин во время личных встреч с зарубежными лидерами по возможности рассказывает им о ситуации на фронте и ходе войны.

"Как правило, Путин, когда есть время, использует такие встречи для того, чтобы проинформировать своих собеседников о том, что на самом деле происходит на местах", — отметил пресс-секретарь диктатора.

В то же время Песков не уточнил, какие именно вопросы, касающиеся войны, могут обсудить Путин и Моди, и будет ли речь идти о конкретных шагах по ее прекращению.

Что этому предшествовало?

Ранее Песков заявил, что в настоящее время энергетическое перемирие не обсуждается и российские военные продолжают атаковать цели в Украине.

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