Путин может обсудить войну против Украины с Моди, - Песков
Российский диктатор Владимир Путин может поднять вопрос о войне против Украины и ее урегулировании в ходе переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное агентство ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, Путин во время личных встреч с зарубежными лидерами по возможности рассказывает им о ситуации на фронте и ходе войны.
"Как правило, Путин, когда есть время, использует такие встречи для того, чтобы проинформировать своих собеседников о том, что на самом деле происходит на местах", — отметил пресс-секретарь диктатора.
В то же время Песков не уточнил, какие именно вопросы, касающиеся войны, могут обсудить Путин и Моди, и будет ли речь идти о конкретных шагах по ее прекращению.
Что этому предшествовало?
Ранее Песков заявил, что в настоящее время энергетическое перемирие не обсуждается и российские военные продолжают атаковать цели в Украине.
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