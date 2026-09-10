Путин уже в 16-й раз перенес сроки захвата Донбасса: "При нынешних темпах РФ понадобится еще шесть лет"

Российский диктатор Владимир Путин уже в 16-й раз с начала полномасштабной войны переносит сроки полного захвата Донецкой области. Кремль теперь рассчитывает достичь этой цели в течение ближайших шести месяцев, хотя при нынешних темпах продвижения войскам РФ понадобится еще около шести лет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ со ссылкой на данные Bloomberg и Института изучения войны (ISW).

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Как отмечается, близкие к Кремлю источники Bloomberg утверждают, что Путин ожидает полного захвата Донецкой области в течение ближайших шести месяцев — ориентировочно до конца февраля 2027 года.

Российское военное командование уже неоднократно обещало диктатору гораздо более быстрое достижение этой цели. В августе 2025 года Путину докладывали, что украинский фронт якобы может "обрушиться" к октябрю-ноябрю, а всю Донецкую область удастся оккупировать к середине четвертого года войны.

Весной 2026 года сроки перенесли на осень, а летом российские военные уже обещали захватить Донбасс до конца года.

Теперь "дедлайн" снова сдвинулся. В то же время заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса заявлял, что российские военные пытаются убедить Путина перенести срок захвата Донбасса на 31 марта 2027 года, тогда как политическое руководство РФ требует сделать это быстрее.

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При нынешних темпах России понадобится до 2032 года

По подсчетам ISW, до этого Путин уже 15 раз переносил сроки полного захвата Донецкой области. Таким образом, нынешний перенос стал уже 16-м.

Российские войска в настоящее время контролируют около 79,89% территории Донецкой области — 21,17 тыс. кв. км.

В августе оккупационная армия продвигалась на Донбассе в среднем на 2,36 кв. км в сутки. В ISW подсчитали, что при сохранении такого темпа Россия не сможет полностью захватить регион раньше октября 2032 года.

Аналитики института считают, что представления Путина о реальной ситуации на фронте могут основываться на искажённой информации, которую ему передает российское военное командование.

В частности, в ноябре 2025 года начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов докладывал о якобы полном захвате Купянска и блокировании там украинских войск, хотя бои за город продолжались и в дальнейшем.

1 сентября 2026 года Путин также объявил о якобы "захвате" Святогорска. Через неделю командующий 3-м армейским корпусом ВСУ бригадный генерал Андрей Билецкий записал видео с центральной площади города, опровергнув заявление российского диктатора.

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