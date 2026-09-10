Путін уже в 16-й раз переніс терміни захоплення Донбасу: "За нинішніх темпів РФ знадобиться ще шість років"

Російський диктатор Володимир Путін уже в 16-й раз від початку повномасштабної війни переносить терміни повного захоплення Донеччини. Кремль тепер розраховує досягти цієї мети протягом найближчих шести місяців, хоча за нинішніх темпів просування військам РФ знадобиться ще близько шести років.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські медіа, посилаючись на дані Bloomberg та Інституту вивчення війни (ISW).

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Як зазначається, близькі до Кремля джерела Bloomberg стверджують, що Путін очікує повного захоплення Донеччини протягом найближчих шести місяців – орієнтовно до кінця лютого 2027 року.

Російське військове командування вже неодноразово обіцяло диктатору значно швидше досягнення цієї мети. У серпні 2025 року Путіну доповідали, що український фронт нібито може "обвалитися" до жовтня-листопада, а всю Донеччину вдасться окупувати до середини четвертого року війни.

Навесні 2026 року терміни перенесли на осінь, а влітку російські військові вже обіцяли захопити Донбас до кінця року.

Тепер "дедлайн" знову змістився. Водночас заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса заявляв, що російські військові намагаються переконати Путіна перенести термін захоплення Донбасу до 31 березня 2027 року, тоді як політичне керівництво РФ вимагає зробити це швидше.

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За нинішніх темпів Росії знадобиться до 2032 року

За підрахунками ISW, до цього Путін уже 15 разів переносив терміни повного захоплення Донецької області. Таким чином нинішнє перенесення стало вже 16-м.

Російські війська наразі контролюють близько 79,89% території Донецької області – 21,17 тис. кв. км.

У серпні окупаційна армія просувалася на Донбасі в середньому на 2,36 кв. км на добу. В ISW підрахували, що за збереження такого темпу Росія не зможе повністю захопити регіон раніше жовтня 2032 року.

Аналітики інституту вважають, що уявлення Путіна про реальну ситуацію на фронті можуть ґрунтуватися на викривленій інформації, яку йому передає російське військове командування.

Зокрема, у листопаді 2025 року начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов доповідав про нібито повне захоплення Куп’янська та блокування там українських військ, хоча бої за місто тривали й надалі.

1 вересня 2026 року Путін також оголосив про нібито "захоплення" Святогірська. Через тиждень командувач 3-го армійського корпусу ЗСУ бригадний генерал Андрій Білецький записав відео з центральної площі міста, спростувавши заяву російського диктатора.

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