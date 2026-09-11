Путін може обговорити війну проти України з Моді, - Пєсков
Російський диктатор Володимир Путін може порушити питання війни проти України та її врегулювання під час переговорів із прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне агентство ТАСС, про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.
За його словами, Путін під час особистих зустрічей із закордонними лідерами за можливості розповідає їм про ситуацію на фронті та перебіг війни.
"Як правило, Путін, коли є час, використовує такі зустрічі для того, щоб поінформувати своїх співрозмовників про те, що насправді відбувається на землі", - зазначив речник диктатора.
Водночас Пєсков не уточнив, які саме питання щодо війни можуть обговорити Путін і Моді та чи йтиметься про конкретні кроки для її припинення.
Що передувало?
Раніше Пєсков заявив, що наразі енергетичне перемир'я не обговорюється і російські військові продовжують атакувати цілі в Україні.
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