Путін може обговорити війну проти України з Моді, - Пєсков

Російський диктатор Володимир Путін може порушити питання війни проти України та її врегулювання під час переговорів із прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне агентство ТАСС, про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

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За його словами, Путін під час особистих зустрічей із закордонними лідерами за можливості розповідає їм про ситуацію на фронті та перебіг війни.

"Як правило, Путін, коли є час, використовує такі зустрічі для того, щоб поінформувати своїх співрозмовників про те, що насправді відбувається на землі", - зазначив речник диктатора.

Водночас Пєсков не уточнив, які саме питання щодо війни можуть обговорити Путін і Моді та чи йтиметься про конкретні кроки для її припинення.

Що передувало?

Раніше Пєсков заявив, що наразі енергетичне перемир'я не обговорюється і російські військові продовжують атакувати цілі в Україні.

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