Россия будет ждать новых предложений по мирным переговорам, но иллюзий не питает, - Лавров. ВИДЕО

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва будет ждать предложений по возобновлению переговорного процесса.

Об этом он заявил во время Международного фестиваля молодежи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

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"Все переговорные процессы, которые были запущены, начиная с белорусско-турецкого в марте-апреле 2022 года, завершившегося в Стамбуле срывом согласованной договоренности. Включая затем двусторонние российско-украинские переговоры в Женеве и трехсторонние в Абу-Даби с участием США. Все эти переговорные процессы были прерваны не по нашей инициативе", — сказал российский министр.

По словам Лаврова, Россия будет ждать предложений о продолжении переговоров.

"Но больших иллюзий у нас нет", — добавил глава МИД страны-оккупанта.

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Что этому предшествовало?

Напомним, 8 сентября российский диктатор Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Речь шла об Украине и результатах визита американских посланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев.

10 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что в период выборов в Госдуму РФ "не будет действительно серьезных переговоров" с Россией о прекращении войны в Украине.

Он надеется на первые результаты переговоров до конца сентября и добавил, что представители США стремятся добиться "решительных шагов" в переговорах о прекращении войны до наступления зимы.

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