Польша требует участия в мирных переговорах по Украине: Сикорский объяснил причины

Польша настаивает на участии в мирных переговорах по прекращению войны РФ против Украины, поскольку их результаты будут напрямую влиять на безопасность Польши. Варшава считает наиболее приемлемым европейским форматом переговоров так называемую "Е5".

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью "Европейской правде", передает Цензор.НЕТ.

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Как отметил Сикорский, Польша имеет непосредственные интересы в сфере безопасности в вопросе будущего мирного урегулирования, поскольку граничит как с Украиной, так и с Россией.

"Мы также доставляем 95% всей помощи Украине и обеспечиваем безопасность хаба в Ясонке, без которого вы бы не получили эту помощь. Кроме того, результаты переговоров о мире будут напрямую влиять на Польшу", — заявил глава польского МИД.

Сикорский также подчеркнул оборонный потенциал Польши. По его словам, страна тратит около $50 млрд в год непосредственно на оборону и имеет больше танков и боеготовых бригад, чем Германия, Франция и Великобритания вместе взятые.

"Поэтому – да, мы считаем, что с нами должны советоваться", – добавил министр.

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Среди возможных форматов переговоров Варшава отдает предпочтение так называемой "европейской пятерке" — Е5, которая представляет различные части Европы.

"Времена, когда Западная Европа самостоятельно определяла безопасность Восточной Европы, должны остаться в истории как плохой пример", — подчеркнул Сикорский.

Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни также призвал привлечь Польшу и Италию к переговорному процессу по Украине, а не ограничивать европейское представительство Францией, Германией и Великобританией.

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