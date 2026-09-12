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Новости Мирные переговоры
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Новый раунд переговоров о мире в Украине может состояться в начале октября, - Буданов

Буданов о переговорах

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов убежден, что ближайший раунд переговоров о мире в Украине может состояться в начале октября.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Президента, об этом Буданов рассказал во время участия в "Ялтинской европейской стратегии – 2026".

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Что известно

По словам Буданова, новый раунд переговоров будет касаться постепенного сокращения авиаударов. Он подчеркнул, что важно, чтобы в переговорах принимали участие США и Европа.

"Основным вопросом как раз и будет черноморское судоходство, сокращение количества ударов по гражданским объектам, критической инфраструктуре и тому подобному. Все обменялись мнениями по этому поводу. Россияне прекрасно знают, тоже думают, что с этим делать. Ждем", — сказал Буданов.

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Что этому предшествовало?

  • Напомним, 8 сентября российский диктатор Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Речь шла об Украине и результатах визита американских посланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев.
  • 10 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что в период выборов в Госдуму РФ "не будет действительно серьезных переговоров" с Россией о прекращении войны в Украине.
  • Он надеется на первые результаты переговоров до конца сентября и добавил, что представители США стремятся добиться "решительных шагов" в переговорах о прекращении войны до наступления зимы.

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Автор: 

Буданов Кирилл (660) переговоры (6027)
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Топ комментарии
+9
Який результат попередніх раундів?
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12.09.2026 22:00 Ответить
+7
Такий самий звиздун, як і зеля.
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12.09.2026 22:01 Ответить
+7
Ми ще від минулих раундів не відійшли і до сих пір отримуємо результати, Арестович №2 знову добавки просить
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12.09.2026 22:07 Ответить

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